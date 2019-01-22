Son Dakika Haberleri: Muşlu 300 Çiftçiye Süt Sığırcılığı Eğitimi

Muşlu 300 Çiftçiye Süt Sığırcılığı Eğitimi

32 dakika önce

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DAP İdaresi), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Muş ve ilçelerinde tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren üretici birliklerinin işbirliğiyle tarımsal üretimde...

Muşlu 300 Çiftçiye Süt Sığırcılığı Eğitimi, System.String[]
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DAP İdaresi), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Muş ve ilçelerinde tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren üretici birliklerinin işbirliğiyle tarımsal üretimde beşeri sermayenin geliştirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında Muşlu çiftçilere yönelik süt sığırcılığı eğitimleri verilmeye başladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DAP Çiftçi Eğitim Merkezinde uygulamalı eğitim almak üzere gruplar halinde misafir edilen çiftçiler, 5 gün boyunca sığır ırkları ve damızlık seçimi, süt ineklerinde kızgınlık takibi ve suni tohumlama, gebe ineklerin bakımı ve beslenmesi, buzağıların bakımı ve beslenmesi, süt ineklerinin laktasyon dönemi bakımı ve beslenmesi, süt ineklerinde makineli sağım ve meme sağlığı, sığır barınakları, hastalıklarla mücadele, aşılama ile sağlıklı süt ve süt ürünleri üretimi konularında Prof. Dr. Suphi Deniz önderliğinde YYÜ öğretim görevlilerinden teorik ve pratik eğitimler alarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde bulunan 50 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlikte uygulamalar gerçekleştiriyorlar. Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Muş Süt Üreticileri Birliği, Muş Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Bulanık- Malazgirt Süt Üreticileri Birliği, Muş Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Muş Manda Yetiştiricileri Birliği ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen eğitimlere şu ana kadar 66 çiftçi katılırken, mart ayı sonuna kadar toplam 300 önder çiftçinin eğitim alması amaçlanıyor.

Eğitimlerin sonucunda çiftçilerin özellikle süt sığırcılığında verim ve kalite konularında daha fazla bilgi ve tecrübe kazanarak üretim kapasitelerini artırmaları hedefleniyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:52 Kaynak: İHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya İstifa Etti Son Dakika! MHP'nin Yerel Seçim Sloganı Belli Oldu: Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar

Sedat Peker, Ne İş Yaptığını ve Aylık Gelirini Açıkladı Dünya Turizmi 9 Yıldır Böylesini Görmedi! 2018'de Yeni Bir Rekor Kırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 12:24:47. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muşlu 300 Çiftçiye Süt Sığırcılığı Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]