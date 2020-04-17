Muşlu 80 yaşındaki Reyhan nine devletin şefkatli ellerine emanet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muşlu 80 yaşındaki Reyhan nine devletin şefkatli ellerine emanet - Son Dakika

Muşlu 80 yaşındaki Reyhan nine devletin şefkatli ellerine emanet

6 saat önce

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, sokakta yaşayan 80 yaşındaki Reyhan T'yi kentteki bir otele yerleştirerek hem ihtiyaçlarını karşıladı hem de sağlık kontrollerinin yapılmasını sağladı.

Muşlu 80 yaşındaki Reyhan nine devletin şefkatli ellerine emanet, System.String[]

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, sokakta yaşayan 80 yaşındaki Reyhan T'yi kentteki bir otele yerleştirerek hem ihtiyaçlarını karşıladı hem de sağlık kontrollerinin yapılmasını sağladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan "Evsizlere Konaklama Projesi"yle sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlar, devlet korumasına alınıyor.

Sokaklarda her türlü tehlikeye karşı yaşamaya çalışan kimsesizlere devletin şefkatli yüzünü göstermeye çalışan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, devlet misafirhaneleri ve otellere yerleştirdikleri misafirlerinin güvenli ortamda yaşamasını sağlayarak sağlık kontrollerini yaptırıyor.

Muş'ta da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta karşılaştıkları ve kimsesiz olduğu belirlenen 80 yaşındaki Reyhan nineyi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yaşlı kadın, Muş Valiliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince "Evsizlere Konaklama Projesi" kapsamında kentteki bir otele yerleştirilerek tüm ihtiyaçları karşılandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet mensuplarının sokakta kimsesiz olduğunu tespit ettikleri Reyhan T'yi kendilerine teslim ettiğini söyledi.

Valiliğin talimatıyla Reyhan nineyi sıcak bir ortamda barındırdıklarını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:

"Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 3 Nisan'da kimsesiz vatandaşlara yer imkanı sağlanması, bütün sağlık tedbirlerinin alınması ve ihtiyaçların giderilmesi noktasında genelge gönderildi. Bu kapsamda teyzemizi bir otele yerleştirdik. Sağlık Müdürlüğüyle irtibata geçtik, bir rahatsızlığı söz konusu olduğunda gözetimlerinde olacak. Bu süreçte Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz 65 yaş üstü vatandaşlara hizmeti ayaklarına götürüyor. 80 yaşındaki teyzemizle ilgili bütün tedbirleri devletimizin bize sunduğu imkanlar doğrultusunda yerine getirdik."

"Devlet kimsesizlerin yanındadır"

Devletin bu süreçte tüm imkanlarını vatandaşların sağlığı ve refahı için seferber ettiğini vurgulayan Aksoy, şöyle konuştu:

"Devletin şefkatli yüzünün gösterilmesi noktasında bütün gereken çalışmaları yürütüyoruz. Teyzemizin tüm ihtiyaçlarını giderme noktasında personelimizi görevlendirdik. Devlet olarak vatandaşımızın emrindeyiz. Devletimizin şefkat eli her yere ulaşmıştır. Koronavirüsten önce de zaten devletimiz kimsesizlere gerekli yardımları yapıyordu. Bu salgın döneminde bu yardımlar en üst seviyeye çıkarıldı ve hizmetler vatandaşın ayağına götürülüyor. Bu noktada devlet kimsesizlerin yanındadır. Kimsesizlerin kimsesi devletimizdir."

Sıcak bir ortama kavuşan Reyhan T. ise yetkililere teşekkür ederek, "Allah devletten razı olsun. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Cumhurbaşkanımız yaşlıların ihtiyaçlarını gideriyor." diye dua etti.

Koronavirüs, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 11:36 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB, sokağa çıkma yasağında çalışacak toplu ulaşım araçlarının saatlerini paylaştı
Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak Annesini kaybeden kadın, okuttuğu mevlidi koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan yayınladı 'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde araştırma yapıldı: 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı? Evinde maraton koşan Sinoplu öğretmen, 42 kilometreyi 2.100 tur atarak tamamladı Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor Telefon dolandırıcıları, hamile hemşire adına 60 bin TL kredi çekti İngiliz gazete Daily Mail, Osmanlı için kullandıkları tabiri kendileri için manşet attı: Avrupa'nın hasta adamı Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten deneniyor ESENYURT'TA POLİSTEN MASKESİZ GEZENLERE CEZA İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?         
17:40
Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi         
17:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor         
17:31
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı         
17:30
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti         
17:25
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı         
17:18
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı         
17:16
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu         
17:06
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti         
17:04
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek         
16:56
Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi         
16:54
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu         
16:47
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı         
16:45
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir         
16:45
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi         
16:38
Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi         
16:32
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi         
16:24
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti         
16:23
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek         
16:12
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı         
15:59
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı         
15:56
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti         
15:53
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik         
15:50
Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı         
15:44
Koronavirüsü yenen doktor Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti         
15:41
İsveç Prensesi, koronavirüsle mücadele için üç günlük eğitimin ardından hastanede çalışmaya başladı İsveç Prensesi, koronavirüsle mücadele için üç günlük eğitimin ardından hastanede çalışmaya başladı         
15:40
Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak         
15:33
Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak         
15:26
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü         
15:24
Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım         
15:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 18:02:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muşlu 80 yaşındaki Reyhan nine devletin şefkatli ellerine emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]