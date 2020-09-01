Muşlu aile, teröristlerce dağa götürülen oğlunun döneceği günü bekliyor - Son Dakika

Muşlu aile, teröristlerce dağa götürülen oğlunun döneceği günü bekliyor

Muş'ta yaşayan Teker ailesi, 7 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürülen oğulları Muhammed Emin Teker'in döneceği günü umutla bekliyor.

Muşlu aile, teröristlerce dağa götürülen oğlunun döneceği günü bekliyor, System.String[]

Muş'ta yaşayan Teker ailesi, 7 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürülen oğulları Muhammed Emin Teker'in döneceği günü umutla bekliyor.

Muş'tan çalışmak için 7 yıl önce Batman'a giden Teker, kandırılarak dağa götürüldü.

O dönemde 24 yaşında olan oğlunun yıllardır hasretini çeken anne Gülbahar Teker, çocuklarının kandırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" başlatan Diyarbakır annelerine destek verdi.

Küçük oğlu Cuma Teker ile 4 ay boyunca "evlat nöbeti" tutarak oğluna kavuşacağı günün hayalini kuran Teker, 7 yıldır görmediği evladına teslim olarak devletin şefkatine sığınması çağrısı yaptı.

"Oğlum gelsin başka bir şey istemiyorum"

Anne Teker, AA muhabirine, oğlundan hain terör örgütünden kaçarak devlete teslim olmasını isteyerek, şöyle konuştu:

"PKK haindir, şeytandır. Onu kandırıp götürdüler. Yeter gelsin teslim olsun, başka bir şey istemiyorum. Herkes gelip teslim oluyor. Oğlum Batman'a çalışmaya gitti. Kendisinden haber alamayınca aradım ve balığa gittiğini söylediler. Ardından karakola gittim. Yaklaşık 3 yıl önce kardeşini aradı. Oğlum, 'Ağabey sen değilsin' dedi. Kendisiyle görüntülü konuştu ve ağabeyini gördü. Oğlumdan haber aldığım için kurban kestim. Bir yıldan fazla bizimle konuştu. 'Gel teslim ol.' dedim. 'Tamam anne yaralıyım, iyileştikten sonra gelip teslim olurum.' dedi. Sonra kaçmaya kalktı. Orada bir kadın onu ihbar ettiği için kaçamadı. Oğlum 7 yıldır dağda. 4 kez ameliyat olmuş. Çıkıp gelsin devlete teslim olsun."

"Kobani'ye çalışmaya götürüyoruz diye kandırmışlar"

Devletin ailelerle yakından ilgilendiğini ve çocuklarına kavuşmaları için gereken her şeyi yaptığını anlatan Teker, HDP'lilere tepki göstererek, "Kendi çocuklarını neden götürmüyorlar, kendileri dağa niye gitmiyor?" dedi.

Terör örgütü PKK'nın 10 yaşındaki masum çocukları dağa kaçırdığını, ailelerinden uzaklaştırdığını belirten Teker, yavrularına kavuşmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini, Diyarbakır'daki eylemlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle Diyarbakır'dan Muş'a geldiğini ancak yine gideceğini aktaran Teker, "Asker, polis hepsi bizim çocuklarımız. Muhammed, oğlum, senden ricam gel teslim ol. Oturma eylemindeyken 14 kişi gelip teslim oldu. Devlet onlara sahip çıktı." diye konuştu.

PKK ve HDP'ye tepki gösteren Teker, şöyle dedi:

"Oğlum, 'Anne HDP beni kandırdı. Batman'da HDP'ye götürdü, imza attırdılar ve seni Kobani'ye çalışmaya götürüyoruz, deyip beni kandırdılar. Orada yaralandım ve gelemiyorum. Ameliyat olup geleceğim.' dedi. Bir yıldır kendisinden haber alamıyoruz. 10 yaşındaki çocuklar, kızlar orada ne yapıyor?" ifadelerini kullandı.

Teker'in kardeşi Cuma Teker ise ağabeyinin dağdan gelmesini istediğini ifade ederek, "Eğer ağabeyim sesimi duyuyorsa gelsin ve devlete teslim olsun. Başka bir isteğimiz yok. Allah devletimizden razı olsun. Bize bakıyor, sahip çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Halkların Demokratik Partisi, Muş, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muşlu aile, teröristlerce dağa götürülen oğlunun döneceği günü bekliyor - Son Dakika

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