Muşlu aileler dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak istiyor - Son Dakika
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Muşlu aileler dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak istiyor

06.04.2022 11:17
Muşlu aileler dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak istiyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin, HDP İl Başkanlığı önünde 7 Nisan 2021'de başlattığı oturma eyleminde bir yıl geride kaldı.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin, HDP İl Başkanlığı önünde 7 Nisan 2021'de başlattığı oturma eyleminde bir yıl geride kaldı.

Oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlatan anne Hacire Akar'ın verdiği kararlı mücadele sonucu 24 Ağustos 2019'da oğluna kavuşması, benzer acıyı yaşayan Muşlu ailelere de örnek oldu.

Önce Diyarbakır annelerine destek veren Muşlu Teker ve Özcan aileleri, 7 Nisan 2021'de HDP Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Çocuklarına kavuşmak isteyen diğer ailelerin desteğiyle eyleme katılan aile sayısı 29'a yükseldi.

Her hafta çarşamba günleri HDP Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylem yapan ve evlatlarını eli kanlı terör örgütünden kurtarmak için gösterdikleri kararlı mücadele ile destek gören aileler, eylemlerinin birinci yıl dönümünde çocuklarına "teslim ol" çağrısı yaptı.

Yıllardır gözyaşları dinmeyen aileler, fotoğraflarını ellerinden düşürmedikleri çocuklarına kavuşacakları günü özlemle bekliyor.

"Herkesin bize destek vermesini istiyoruz"

Muş'taki eylemi başlatan anne Gülbahar Teker, AA muhabirine, 2014 yılında dağa kaçırılan oğluna kavuşabilmek için Diyarbakır'daki eyleme yaklaşık 2 yıl katıldığını anlattı.

Bir yıldan bu yana eylemini Muş'ta sürdürdüğünü anlatan Teker, şöyle devam etti:

"Burada eylemi başlattığım için mutluyum. Dağda hiçbir çocuk kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğim. Herkesin bize destek vermesini istiyoruz. Muş'taki eylemimiz bir yıl oldu. HDP ve PKK'ya lanet olsun. Biz eyleme Özcan ailesiyle başladık. Şimdi 29 aileye olduk. Yine de eyleme devam edeceğiz. Korkmuyoruz. Allah'a şükürler olsun o kadar çocuk gelip teslim oldu, sanki bizim çocuklar geldi. Muş'ta 2 ailenin çocuğu teslim oldu. Sanki benim çocuğum geldi. Çok mutluyuz. Muhammet oğlum seni bekliyorum. Gel oğlum, sen gelene kadar bu eylemi devam ettireceğim. Ben çocukları HDP ve PKK'dan istiyorum."

Ağabeyinin teslim olmasını isteyen Cuma Teker ise Muş'ta HDP önündeki eylemlerinde birinci yıllarını doldurduklarını belirterek, "Ağabeyimin gelmesini istiyorum. İçimizde özlem var. İnşallah abim gelir teslim olur. Diğer çocukların da gelmesini istiyorum. Bütün aileler çocuklarına kavuşmak için HDP önünde nöbet tutuyor." dedi.

"Yusuf, gel devletine teslim ol"

Malazgirt ilçesinde 2014 yılında oğlu kandırılarak dağa götürülen Mehmet Zeki Budak ise evladına kavuşuncaya kadar eyleme devam etmekte kararlı olduğunu söyledi.

Muş'taki eylemi başlatan Teker ve Özcan ailelerine teşekkür eden Budak, şöyle konuştu:

"Buradan oğlum Yusuf Budak'a sesleniyorum; nerede olursan ol, memleketine gel, o zalimlere uşaklık yapma, orada vaktini boşa geçirme. PKK lanetliktir. Allah onların belasını versin. HDP ve PKK'yı kınıyorum çünkü 8 yıl bana evlat acısı çektirdi, binlerce aileye de acı çektirdi. Allah onlara da bu acıyı yaşatsın. Yusuf, gel devletine teslim ol. 'Ceza verecekler' diye seni kandırıyorlar. Öyle bir şey yok. Oğlum 8 yıl önce HDP tarafından kandırılıp dağa götürüldü. Ben oğlumu HDP'den istiyorum. HDP benden ne istedi. HDP garibanların çocuklarını götürdü."

Oğlunun 28 yaşına geldiğini belirten Budak, sözlerini, "Onun da evlenme ve yaşama hakkı var. Oğlumu benden ne hakla çalıp götürdüler. Kendi çocuğunuzu niye dağa göndermiyorsunuz? Ben Türk vatandaşıyım. Hür doğdum hür yaşıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdiyim. Hepimiz Türk bayrağı altında yaşıyoruz. Allah kimseyi vatansız ve bayraksız etmesin. 7 Nisan'da bir yılımız doluyor, çocuklarımıza kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğiz." diye tamamladı.

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Halkların Demokratik Partisi, Terör, Nisan, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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