Muşlu aileler evlatları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü - Son Dakika
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Muşlu aileler evlatları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü

29.06.2022 13:36

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il binası önünde oturma eylemi yaptı.

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il binası önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren ailelerin her hafta çarşamba günü gerçekleştirdikleri oturma eylemi sürüyor.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Anneler direniyor" yazılı pankartlar açtı.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafını taşıyan aileler HDP ile terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi, evlatlarına teslim olmaları yönünde çağrıda bulundu.

"Çocuklarımızı verene kadar burayı terk etmeyeceğim"

Baba Şemsettin Özcan, gazetecilere, 63 haftadır HDP'nin önünde eylem yaptığını söyledi.

HDP'den çocuklarını istediklerini ifade eden Özcan, "Çocuklarımızı verene kadar burayı terk etmeyeceğim. HDP çocuklarımızı götürüp PKK'ya verdi. Çocuklar sesimizi duyuyorsanız gelin teslim olun. PKK ve HDP'nin arkasından gitmeyin." dedi.

Annelerden Gülbahar Teker ise oğluna kavuşmak için eyleme katıldığını belirtti.

Teker, "Çocuğumuzu getirip bize teslim etsinler. Anneler perişan oldu. Oğlum Muhammet sesimi duyursan gel teslim ol." diye konuştu.

Ayten Koçhan evladına hasret olduğunu dile getirdi.

"Yeter anne ve babaların ağladığı. Çocuklarımızı bıraksınlar." diyen Koçhan, "Ersin oğlum sesimi duyuyorsan dönün, gelin devletinize teslim olun." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muşlu aileler evlatları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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