Aileler evlatları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, çocuklarına teslim olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Baba Şemsettin Özcan, gazetecilere, HDP'nin önünde başlattıkları eylemlerini çocuklarına kavuşuncaya kadar sürdüreceklerini söyledi.

Çocuklarını HDP'den istediklerini dile getiren Özcan, "HDP çocuklarımızı götürdü PKK'ya verdi. Çocuklarımızı alıncaya kadar buradan ayrılmayacağız. Bu Kürt davası değil. Çocuğumu istiyorum, alıncaya kadar eyleme devam edeceğiz." diye konuştu.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Özcan, "Çocuklar sesimizi duyuyorsanız gelin teslim olun. Orada bir yuvanız yok." dedi.

Anne Gülbahar Teker ise HDP önünde beklemeye devam edeceklerini dile getirerek, "Çocuklarımıza sesleniyorum, herkes gelsin teslim olsun.

Yaklaşık 2 senedir Diyarbakır'da, burada sizi bekliyoruz. Ben hastayım, kimse yok bize sahip çıksın. Gel bize sahip çık. Seni bekliyorum. Bayram bize zehir oldu. Çocuklarımız dağda ölmesin. Gelsin teslim olsunlar. Yeter artık." ifadelerini kullandı.