Muşlu ailelerden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki - Son Dakika
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Muşlu ailelerden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki

16.03.2022 21:18

Muşlu ailelerden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki Muş'ta çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ve HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da ailelerle otelde görüşme talebine tepki gösterdi.

Muşlu ailelerden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki

MUŞ - Muş'ta çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ve HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da ailelerle otelde görüşme talebine tepki gösterdi.

Muş'ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, evlat nöbetini sürdürüyor. HDP il binası önünde nöbet tutan aileler, evlatlarına kavuşacağı günü özlemle bekliyor. Parti binası önüne gelen anneler, 48'nci haftada da oturma eylemine devam etti. Soğuk havaya rağmen "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizleri açan anneler, HDP ve PKK terör örgütüne tepki gösterdi. Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

"HDP nasıl çocuklarımızı götürüp PKK'ya vermişse öyle de geri getirsin"

48 haftadır çocuklarını HDP'den istediklerini ifade eden baba Şemsettin Özcan, "HDP nasıl çocuklarımızı götürüp PKK'ya vermişse öyle de geri getirsin. HDP çocuklarımızı getirmeyene kadar burada kış, kar, yağmur, çamur demeden eyleme devam edeceğiz. HDP'lilerin çocukları nerede okuyor? Benim çocuğum şimdi nerede? Çocuğum var mı, yok mu bilmiyorum. CHP'de bizi oyuna getiriyor. Ondan sonra tekme atıyor diyor ki 'ben gittim annelerle görüştüm', sen nerede görüştün? Yalan atıyorsun. Biz orada çadırdaydık niye gelmedin yanımıza? Korkmayın. HDP'den mi korkuyorsunuz? Şimdi sende HDP mi oldun? Olduysan bir şey diyemiyoruz. HDP, CHP, İYİ Parti, 6 parti bir olmuşlar. HDP'ci olmuşlar" dedi.

"Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a geldi biz hepimiz orada bekledik niye kendisini sakladı, anneleri görmedi"

Anne Gülbahar Teker de; HDP'den, PKK'dan çocuğunu istediğini vurgulayarak, "Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a geldi biz hepimiz orada bekledik niye kendisini sakladı, gelmedi, anneleri görmedi. Niye gitti kameralara yalan söyledi. 'Ben anneleri, babaları gördüm' yalandır. Korkmasın. Niye korkuyor ki? Erkek değil ki. Erkek olsa gelir anneleri, babaları dinler, derdini sorar. Gelmedi. Kaçıp gittiler. Ben, onu istemiyorum. Kapatsın gitsin" ifadelerini kullandı.

"Bizim üstümüzden de siyaset yapmasınlar"

Anne Ayten Koçhan ise 48 haftadır evlatları için nöbet tuttuklarını belirterek, "PKK'dan, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Onlardan da korkmuyoruz. Bizim üstümüzden de siyaset yapmasınlar. Devletimiz, polisimiz arkamızda. Yavrularım, Ersin oğlum beni duyuyorsanız dönün yolunuz yol değil. Gelin devletimize sığının. Bir tane çocuk dağda kalana kadar biz burada eylemimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Muşlu ailelerden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki
Muşlu ailelerden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki
Muşlu ailelerden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki

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EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: KIZIM GEL, SENİN YERİN BİZİM YANIMIZ EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: KIZIM GEL, SENİN YERİN BİZİM YANIMIZ Bahçeli, MHP Grup Toplantısında konuştu: (1) Bahçeli, MHP Grup Toplantısında konuştu: (1)

Halkların Demokratik Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muşlu ailelerden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki - Son Dakika


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