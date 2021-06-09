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Muşlu anneler evlat nöbetine devam ediyor - Son Dakika

Muşlu anneler evlat nöbetine devam ediyor

09.06.2021 22:54

Muşlu anneler evlat nöbetine devam ediyor Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan gözü yaşlı ailelerin parti binası önündeki eylemleri 8. haftada da devam ediyor.

Muşlu anneler evlat nöbetine devam ediyor

MUŞ - Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan gözü yaşlı ailelerin parti binası önündeki eylemleri 8. haftada da devam ediyor.

HDP Muş İl Başkanlığı önüne gelen aileler, çocuklarına kavuşma ümidiyle bekleyişlerini sürdürüyor. Parti önünde çocuklarının kaçırılmasını protesto eden aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" dövizleri açarak tepki gösterdi. Dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları ile HDP önünde eylemini sürdüren aileler, çocukları gelene kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.

Ailelere destek vermek amacıyla parti binası önüne gelen Cihannüma Muş İl Temsilcisi Cahit Bulu, Muş Kardeşlik Platformu adına yaptığı açıklamada, çocukların doğduktan sonra büyük emeklerle büyütülmeye çalışıldığını ve insanların gecesini gündüzüne katıp evlatlarını büyütüp vatanına, milletine, devletine, dinine, diyanetine faydalı bir evlat yetiştirmeye çalıştığını söyledi. 10-15 sene boyunca emek verilerek büyütülen çocukların bir örgüt tarafından dağa götürüldüğünü belirten Bulu, "Anne babalarımız büyük emeklerle yetiştirmiş oldukları çocuklarını kendi olurları olmadan, kendi izinleri alınmadan böyle kaçak göçek bir şekilde alınıp da dağa götürülmelerinde kimin emeği varsa biz buradan Allah kahretsin diyoruz. Kendi çocuklarına gelince en iyi okullarda, en iyi yerlerde, yurtdışında okuturlarken, en iyi nimetlerden faydalandırırlarken bu gariban vatandaşın evladını niye dağa çıkartıp eziyet ediyorsunuz. Bizler Kürt olduğumuz için hiçbir zaman ihanet etmedik, etmeyeceğiz. Bu ihaneti yapanlarda elbette bunun hesabını vereceklerdir. Dağlara götürdükleri bu insanlara ne inancımıza, ne ahlakımıza, ne örfümüze uymayan bir hayat yaşatıyorlar. Böyle bir hayat yok" dedi.

"Dilse, özgür bir dil artık kullanıyoruz. Yasak olan Kürtçe konuşmaktan bugün üniversitelerde enstitü kurulan okullara geldik, yasak olan radyolardan bugün açık olan Kürtçe televizyonlara geldik" diyen Bulu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Daha ne istiyorsunuz? Dertleri demek ki kesinlikle Kürtçe değil, bütün bunların derdi ideolojik düşünmek, insanların beynini yıkamak ve Kürt halkını ortadan silmek."

Oğlu 2016'da dağa kaçırılan Şemsettin Özcan da, HDP'den çocuğunu istediğini vurgulayarak, "HDP çocuğumu nereye götürmüşse geri getirsin. Çocuğum gelmeyene kadar HDP'nin önünden gitmeyeceğim. Gece gündüz buradayım. Burada olmasam Diyarbakır'dayım. Çocuğumu istiyorum. Çocuğumu büyüttüm bu yaşa getirdim. Allah kabul etmesin. Bizim tek bir bayrağımız var o da Türk bayrağı. Türk bayrağından başka bir bayrak istemiyoruz. PKK ve HDP bizden ne istiyor? HDP bizden rahatsız olduğunu söyledi. Eğer bizden rahatsız oluyorsanız çocuklarımızı verin. Sen çocuğunu okutuyorsun, benim çocuğumu dağa götürüyorsun. Allah belanızı versin" diye konuştu.

Kızı 2015 yılında dağa kaçırılan Süheyla Yenilmez ise çocuğu gelmeyene kadar parti önünden kalkmayacağını anlatarak, "Çocuğumu versinler. Kızımı 2015 yılında kaçırdılar. Bitlis'te üniversite okurken okuldan kandırıp kaçırdılar. 6 yıldır kızımı arıyorum. Ne hakla benim çocuğumu götürdüler. Hiçbir şekilde kızımla görüşemedim" şeklinde konuştu.

Muşlu anneler evlat nöbetine devam ediyor
Muşlu anneler evlat nöbetine devam ediyor
Muşlu anneler evlat nöbetine devam ediyor
Muşlu anneler evlat nöbetine devam ediyor

Halkların Demokratik Partisi, Terör, Muş, PKK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muşlu anneler evlat nöbetine devam ediyor - Son Dakika


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