Muşlu annelerin kar altında evlat nöbeti - Son Dakika
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Muşlu annelerin kar altında evlat nöbeti

09.03.2022 13:16

Muş'ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, kar altında evlat nöbeti tuttu.

Muş'ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, kar altında evlat nöbeti tuttu.

HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aileler, evlatlarına kavuşacağı günü bekliyor. Parti binası önüne gelen anneler, 47'nci haftada da oturma eylemine devam etti. Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizleri açan anneler, HDP'ye ve PKK terör örgütüne tepki gösterdi. Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

"BİZİM BAŞIMIZA NE GETİRDİLERSE ALLAH DA ONLARIN BAŞINA GETİRSİN"

2016 yılından bu yana oğlu Atilla Özcan'dan haber alamayan baba Şemsettin Özcan, 47 haftadan beri HDP önünde beklediklerini söyledi. Kar, kış, yağmur, çamur demeden çocukları HDP'den istediklerini vurgulayan Özcan, "HDP çocuklarımızı verene kadar burayı terk etmeyeceğiz. Sonuna kadar buradayız. Bizim başımıza ne getirdilerse Allah da onların başına getirsin. Allah onların belasını versin. Bunlar (HDP) bizden ne istiyor? Sebebi nedir? Çocuğuma ve dağdaki çocuklara sesleniyorum; sesimizi duyuyorsanız gelin teslim olun" dedi.

"ÇOCUĞUM GELENE KADAR BURADAYIM"

5 yıldır oğlundan haber alamadığını anlatan anne Şahinaz Özcan da, "5 yıldır çocuğumu arıyorum. Çocuklarımız neredeyse çıkıp gelsin. HDP binasının önünde bekliyoruz. Çocukları istiyoruz. Eyleme devam ediyorum, kararlıyım. Çocuğum gelene kadar buradayım" ifadelerini kullandı.

"8 YILDIR BEKLEYİŞE DEVAM EDİYORUZ"

Ağabeyi Mehmet Emin Teker'den 8 yıldır haber beklediğini ifade eden kardeşi Cuma Teker ise "Nöbete devam ediyoruz. Ağabeyimin gelmesini çok istiyoruz. 8 yıldır bekleyişe devam ediyoruz. Herhangi bir haber gelecek, bir ses çıkacak diye bekliyoruz. Özlem var, hasret var. Bekliyoruz. İnşallah bir haber alırız. Ağabeyim gelene kadar HDP önünden kalkmayacağız" şeklinde konuştu.

(Uğur Ulu/ İHA)

Muşlu annelerin kar altında evlat nöbeti
Muşlu annelerin kar altında evlat nöbeti
Muşlu annelerin kar altında evlat nöbeti
Muşlu annelerin kar altında evlat nöbeti
Muşlu annelerin kar altında evlat nöbeti
Muşlu annelerin kar altında evlat nöbeti
Muşlu annelerin kar altında evlat nöbeti
Muşlu annelerin kar altında evlat nöbeti
Muşlu annelerin kar altında evlat nöbeti
Muşlu annelerin kar altında evlat nöbeti
Muşlu annelerin kar altında evlat nöbeti
Muşlu annelerin kar altında evlat nöbeti
Muşlu annelerin kar altında evlat nöbeti

YORUMLAR
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EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: SEN GELENE KADAR ANNEN İLE BURADA BEKLEYECEĞİZ EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: SEN GELENE KADAR ANNEN İLE BURADA BEKLEYECEĞİZ Evlat nöbetindeki aileler direniyor, sayıları her gün artıyor Evlat nöbetindeki aileler direniyor, sayıları her gün artıyor

Halkların Demokratik Partisi, Terör, PKK, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muşlu annelerin kar altında evlat nöbeti - Son Dakika


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