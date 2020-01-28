Muşlu atletler dondurucu soğukta şampiyonaya hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muşlu atletler dondurucu soğukta şampiyonaya hazırlanıyor - Son Dakika

Muşlu atletler dondurucu soğukta şampiyonaya hazırlanıyor

6 saat önce

Muşlu atletler, kentte etkisini sürdüren dondurucu soğuklara rağmen 21 Şubat'ta Osmaniye'de yapılacak Liseler Arası Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Muşlu atletler dondurucu soğukta şampiyonaya hazırlanıyor, System.String[]

Muşlu atletler, kentte etkisini sürdüren dondurucu soğuklara rağmen 21 Şubat'ta Osmaniye'de yapılacak Liseler Arası Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Çetin kış şartlarının yaşandığı, hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü Muş'ta hazırlıklarını sürdüren sporcular, her gün karla kaplı şehir stadında antrenman yapıyor.

Atletizm takımı antrenörü Murat Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, atletlerin dondurucu soğuğa rağmen antrenmanlarını aksatmadan hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

Atletizmde devamlılığın esas olduğunu belirten Karataş, "Yıldızların Avrupa şampiyonası var. Bu nedenle şampiyona için kar, kış ve soğuk demeden zor koşullarda idman yapıyoruz. Stadyumda günde 2 saat tempo ve sürat idmanları yapıyoruz. İklim şartları çok zor ancak çocuklarımızın emeğinin karşılığını almak için çaba sarf ediyoruz. Atletlerimiz spor lisesinde okuyor. Hedefimiz iyi hazırlanarak milli takıma sporcular kazandırmak ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Sporcuların Gaziantep'te Türkiye grup birincisi olduğununu aktaran Karataş, bu yarışmada ferdi Türkiye üçüncüsü ve dördüncüsü olan sporcuların da 21 Şubat'taki şampiyonaya hazırlandığını kaydetti.

Hasköy ilçesinden gelerek antrenmanlara katılan Sevda Zen ise şampiyonada birinci olmak için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Belirledikleri hedeflere ulaşmak için zor şartlarda antrenman yaptıklarını dile getiren Sevda Zen, "Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. İnşallah birinci olacağız. Yurt dışında bayrağımızı dalgalandıracağız. Çok üşüyoruz ama buna rağmen koşuyoruz. İddialıyız." ifadelerini kullandı.

Osmaniye, Türkiye, Karataş, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Demet Akalın, Elazığ'a gönderilen yardımların yağmalandığı iddiasına ateş püskürdü Suriye rejiminin saldırısından kaçıp Türkiye sınırına ulaşanların sayısı 600 bine dayandı İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın, İstanbul'da yakalandı İranlı şarkıcı gözaltında

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 21:39:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muşlu atletler dondurucu soğukta şampiyonaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]