Muşlu besici devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte süt ve süt ürünleri üretiyor - Son Dakika
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Muşlu besici devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte süt ve süt ürünleri üretiyor

09.03.2022 13:23
Muşlu besici devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte süt ve süt ürünleri üretiyor

Muş'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle büyükbaş hayvan çiftliği kuran Veli Kaya, özenle baktığı hayvanlardan günde 300 litre süt elde ediyor.

Muş'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle büyükbaş hayvan çiftliği kuran Veli Kaya, özenle baktığı hayvanlardan günde 300 litre süt elde ediyor.

Varto ilçesine bağlı Güzelkent köyünde yaşayan Kaya, 2018 yılında aldığı yüzde 50 hibe desteği ile 50 hayvan kapasiteli süt inekçiliği çiftliği kurdu.

Bu sayede kendi işini kuran Kaya, ailesine ve çevresindekilere iş imkanı sağladı.

Hayvanlardan elde ettiği sütle peynir, tereyağı gibi ürünleri üreten Kaya, "Pazar sıkıntımız yok. İl dışından gelen misafirlere pazarlıyoruz. Yurt dışından gelen Vartolular yaz boyunca çiftliğimizden peynir, süt ve tereyağı alıp yurt dışına götürüyorlar. Genelde satışlarımızı bu şekilde yapıyoruz." dedi.

İşletmede eşi, gelinleri ve çocuklarının çalıştığını anlatan Kaya, "6 kişi kendi çiftliğimizde çalışıyoruz. Sabah erken saatlerde kahvaltımızı yaptıktan sonra ineklerimize yem veriyoruz. Daha sonra kadınlar süt sağıyor. Bu sütten peynir ve tereyağı yaparak satıyoruz. Devlet desteği olmasaydı böyle bir işletme kurmak hayaldi. Ciddi bir maliyet gerektiriyor. Devletimizin desteği ile çiftliğimizi kurduk." diye konuştu.

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Veli Kaya, Varto, TKDK, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muşlu besici devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte süt ve süt ürünleri üretiyor - Son Dakika


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