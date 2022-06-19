Muşlu besici devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte yetiştirdiği kurbanlıkları İstanbul'a gönderecek - Son Dakika
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Muşlu besici devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte yetiştirdiği kurbanlıkları İstanbul'a gönderecek

19.06.2022 11:19

-Çiftlikte hayvanlara yem verme çalışması -Kurbanlık hayvanlardan genel görüntüler -Erdal Yalvarıcının konuşması Muşlu besici devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte yetiştirdiği kurbanlıkları İstanbul'a gönderecek Muş'ta devlet desteğinden yararlanarak çiftlik kuran besici Erdal Yalvarıcı,...

-Çiftlikte hayvanlara yem verme çalışması

-Kurbanlık hayvanlardan genel görüntüler

-Erdal Yalvarıcının konuşması

Muşlu besici devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte yetiştirdiği kurbanlıkları İstanbul'a gönderecek

Muş'ta devlet desteğinden yararlanarak çiftlik kuran besici Erdal Yalvarıcı, özenle yetiştirdiği kurbanlıklarını İstanbul'a göndermeye hazırlanıyor.

Muratgören köyünde yaşayan Yalvarıca, 2007 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programından yaralanarak çiftlik kurdu.

Kısa sürede çiftçliği geliştirerek hayvan sayısını artıran Yalvarıca, çiftliğinde Kurban Bayramı için beslediği 120 büyükbaş hayvanını İstanbul'a gönderecek.

Erdal Yalvarıcı, gazetecilere, çiftliğinde Kurban Bayramı için hayvanları özenle beslediğini söyledi.

Bayram hazırıklarına başladıklarını anlatan Yalvarıcı, "Kısa sürede sevkiyat yapmaya başlayacağız. Kurbanlıklarımız yerli ve kırmalardan oluşuyor. Kilo aralıkları 400-750 arasında değişiyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvanlarımızdan kan örneği aldıktan sonra İstanbul'un Avrupa yakasına kurbanlık sevkiyatı yapacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muşlu besici devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte yetiştirdiği kurbanlıkları İstanbul'a gönderecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muşlu besici devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte yetiştirdiği kurbanlıkları İstanbul'a gönderecek - Son Dakika
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