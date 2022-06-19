Bayram hazırıklarına başladıklarını anlatan Yalvarıcı, "Kısa sürede sevkiyat yapmaya başlayacağız. Kurbanlıklarımız yerli ve kırmalardan oluşuyor. Kilo aralıkları 400-750 arasında değişiyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvanlarımızdan kan örneği aldıktan sonra İstanbul'un Avrupa yakasına kurbanlık sevkiyatı yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muşlu besici devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte yetiştirdiği kurbanlıkları İstanbul'a gönderecek - Son Dakika

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