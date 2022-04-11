Muşlu besiciler çoban sıkıntısı yaşıyor - Son Dakika
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Muşlu besiciler çoban sıkıntısı yaşıyor

11.04.2022 12:07
Muşlu besiciler çoban sıkıntısı yaşıyor

Muş'ta havaların ısınmasıyla hayvanlarını meralara çıkarmaya başlayan besiciler, çoban bulamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Muş'ta havaların ısınmasıyla hayvanlarını meralara çıkarmaya başlayan besiciler, çoban bulamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Muş Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Nimet Salkım, gazetecilere, kentte 1 milyon 300 bin küçükbaş ile 350 bin büyükbaş hayvan bulunduğunu söyledi.

Küçükbaş hayvan sahiplerinin her yıl bu dönemlerde çoban bulmakta zorlandığını belirten Salkım, insanların sosyal güvencesi olduğu için büyük şehirlere giderek asgari ücretli işlerde çalışmayı tercih ettiğini söyledi.

Çobanlara sosyal güvence garantisi verilmesi durumunda bu sorunun çözüleceğine inandıklarını aktaran Salkım, "Bir çobanın besicilere aylık maliyeti yaklaşık 8-10 bin lira civarında olmasına rağmen çoban bulamıyoruz. Bunun nedeni sosyal güvencenin olmamasıdır." dedi.

Hayvanlarını meraya çıkaran besici Sedat Oğlago da yaklaşık 350 küçükbaş hayvanın olduğunu, onlara bakması için çoban bulması gerektiğini aktardı.

Çobanların genellikle Siirt, Batman, Şırnak, Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan geldiğini aktaran Oğlağo, "Çobanlarımızın tüm ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Gittiği zaman peynirini, sütünü tereyağını veriyoruz. Onlar da ailemizin bir parçası haline geliyor ancak maliyetleri yüksek olduğu için çoban tutamıyoruz. Hayvanlarımıza kendimiz bakıyoruz. " diye konuştu.

Besici Raif Meriç ise zorlu geçen kışın ardından hayvanları doğaya salmaya başladıklarını belirterek, "5-6 ay için çoban tutmamız gerekirken biz kendi çocuklarımızla hayvanların bakımını yapıyoruz. Çoban kadar verim alamıyoruz. Çoban tutma mevsimi başladı. Bu süreç Nisan sonuna kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Damızlık, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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