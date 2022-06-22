Muşlu besiciler koyunları kırkmaya başladı - Son Dakika
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Muşlu besiciler koyunları kırkmaya başladı

22.06.2022 12:03
Muşlu besiciler koyunları kırkmaya başladı

Muş'ta besiciler, havaların ısınmasıyla yaylalarda otlattıkları koyunları kırkmaya başladı.

Muş'ta besiciler, havaların ısınmasıyla yaylalarda otlattıkları koyunları kırkmaya başladı.

Merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Ilıcak köyündeki yaylaya çıkan besiciler, hem küçükbaş hayvanlarını otlatıyor hem de yünlerini keserek serinlemelerini ve hastalıklardan korunmalarını sağlıyor.

İmece usulüyle koyunları kırkan besiciler, elde ettikleri yünü satarak gelir elde ediyor.

Besicilerden Mehmet Şefi Çetinbaş, koyun kırkma sezonunun başladığını söyledi.

Bir koyunu yaklaşık 10 dakikada kırktıklarını anlatan Çetinbaş, "Günde 60 koyun kırkıyoruz. Yünün kilogramını 4 liraya satıyoruz. Herkes bu işi yapamaz. Makas dikkatsiz kullanıldığında koyun yara olabilir, o bölge kurtlanabilir. Koyun kırkmayı dedemden öğrendim. " dedi.

Ramazan Çetinbaş ise bölgede yaklaşık 15 bin küçükbaş hayvanın bulunduğunu ifade ederek, "İmece usulüyle her gün bir kişinin koyununu kırkıyoruz. Bu geleneği sürdürüyoruz. Kırkılan koyunlar kilo alıyor, gelişiyor ve hastalıklardan korunuyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muşlu besiciler koyunları kırkmaya başladı - Son Dakika

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