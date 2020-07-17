Muşlu çiftçilere "anız" uyarısı - Son Dakika

Muşlu çiftçilere "anız" uyarısı

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, çiftçilere anız yakılmaması için uyarıda bulundu.

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, çiftçilere anız yakılmaması için uyarıda bulundu.

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Aydın, Muş Ovası'nda başlayan hasat dönemi nedeniyle çiftçilere gerekli uyarıları yaptıklarını belirtti.

Bitki artıklarını en ucuz maliyetle ortadan kaldırmak için yasak olduğu halde anız yakma olaylarıyla karşılaşıldığını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Anızın yakılması orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis oluşumu nedeniyle çeşitli trafik kazalarına yol açması, hasat edilmemiş komşu tarlalara yangının sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riskleri ortaya çıkarmaktadır. Anız yakılması her yıl milyarlarca liralık zararlara, toprak içindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yok olmasına neden oluyor. Organik maddesi yok edildiğinden toprak verimliliği azalır. Anız yakılması su ve rüzgar erozyonunu artırmakta, bu nedenle toprağın en değerli üst katmanları taşınarak yok olmaktadır."

Aydın, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 22:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muşlu çiftçilere 'anız' uyarısı - Son Dakika
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