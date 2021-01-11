Muşlu çocukların kızak keyfi - Son Dakika

Muşlu çocuklar karla kaplanan alanlarda kızaklarıyla kayarak gönüllerince eğleniyor.
Erentepe beldesine bağlı Kale Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar, kayak pistine dönüştürdükleri alanda kızakla kaymanın mutluluğunu yaşıyor.
Çocukların eğlenceli anları renkli görüntülere sahne oluyor.
Kızakla kayan çocuklardan Hiranur Aral, karın yağmasına çok sevindiklerini belirterek, "Mahallemizin içindeki boş bir alanı pist haline getirdik. Kızaklarımızla kayarak eğleniyoruz. Güzel zaman geçiriyoruz." dedi.
Kaynak: AA
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