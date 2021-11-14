Üye Girişi
MUŞLU DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ GÜREŞÇİ YENİ YETENEKLER ARIYOR - Son Dakika

MUŞLU DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ GÜREŞÇİ YENİ YETENEKLER ARIYOR

14.11.2021 11:10

GÜRCİSTAN'ın başkenti Tiflis'te 2016 yılında düzenlenen Grekoromen Stil Dünya Şampiyonası'nda 100 kiloda 3'üncü olan milli sporcu Davut Olcan (26), güreş branşı antrenörü ve aynı zamanda amcası olan Osman Olcan (40) ile birlikte köy köy dolayarak, ata sporu güreş için yetenekli yeni...

GÜRCİSTAN'ın başkenti Tiflis'te 2016 yılında düzenlenen Grekoromen Stil Dünya Şampiyonası'nda 100 kiloda 3'üncü olan milli sporcu Davut Olcan (26), güreş branşı antrenörü ve aynı zamanda amcası olan Osman Olcan (40) ile birlikte köy köy dolayarak, ata sporu güreş için yetenekli yeni sporcular keşfediyorlar.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 2016 yılında düzenlenen Grekoromen Stil Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Davut Olcan, 100 kiloda 3'üncü olmayı başardı. Dünya şampiyonasında İstiklal Marşı'nı okutup, Türk bayrağını dalgalandırmanın mutluluğunu yaşayan Olcan, köyden şampiyonaya uzanan başarılı bir hayat öyküsüne sahip. Olcan, güreş antrenörü ve aynı zamanda amcası olan Osman Olcan ile birlikte köyleri tek tek gezerek, ata sporu için yetenekli yeni sporcular keşfediyor. Köylerde yapılan keşif sonrasında kayıtları yapılan çocuklar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki salonlarda başarılı bir sporcu olabilme noktasında, eğitimlerden geçiriliyor.

Avrupa şampiyonasında 11'inci, dünya şampiyonasında 3'üncü olmanın nasip olduğunu belirten Davut Olcan, 'Oluşturduğumuz bu alt yapının dünya şampiyonasında o mükemmel hissi yaşamasını istiyorum. Antrenörlerimizle beraber köy köy gezip, yetenekli çocukları buluyoruz. Böylelikle ata sporuna katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki; dünyada, Avrupa'da, olimpiyatlarda çok başarılı olalım. İyi yerlere gelelim. Hedefimiz, amacımız, Muş'tan bir olimpiyat şampiyonu çıkarmak diye konuştu.

Antrenör Osman Olcan ise, gezileri kapsamında ata sporu olan güreş için yetenekli çocuklar aradıklarını belirtti. Olcan, 'Bu taramalarda 9-11 yaş grubundaki çocuklarımızı seçip, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki güreş salonumuzda onları yetiştirip, Avrupa, dünya ve Türkiye'deki yarışmalarda bizi temsil etmeleri için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Yetenek taramasındaki amacımız; köylerdeki çocukların spor yapmasıdır. Yeteneklerin kaybolmamasıdır. Buralardaki yetenekli sporcuları keşfetmektir. Bu amaçla bizler de köy köy gezerek, sporcularımızı tespit etmeye çalışıyoruz dedi.

Köy çocuklarından İnan Mutlu ise, çok iyi bir güreş sporcusu olmak istediğini belirterek, taramalarda yer aldığını söyledi.

MUŞLU DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ GÜREŞÇİ YENİ YETENEKLER ARIYOR
MUŞLU DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ GÜREŞÇİ YENİ YETENEKLER ARIYOR
MUŞLU DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ GÜREŞÇİ YENİ YETENEKLER ARIYOR
MUŞLU DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ GÜREŞÇİ YENİ YETENEKLER ARIYOR
MUŞLU DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ GÜREŞÇİ YENİ YETENEKLER ARIYOR
MUŞLU DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ GÜREŞÇİ YENİ YETENEKLER ARIYOR
MUŞLU DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ GÜREŞÇİ YENİ YETENEKLER ARIYOR
MUŞLU DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ GÜREŞÇİ YENİ YETENEKLER ARIYOR
MUŞLU DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ GÜREŞÇİ YENİ YETENEKLER ARIYOR
MUŞLU DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ GÜREŞÇİ YENİ YETENEKLER ARIYOR
MUŞLU DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ GÜREŞÇİ YENİ YETENEKLER ARIYOR
MUŞLU DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ GÜREŞÇİ YENİ YETENEKLER ARIYOR
MUŞLU DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ GÜREŞÇİ YENİ YETENEKLER ARIYOR
MUŞLU DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ GÜREŞÇİ YENİ YETENEKLER ARIYOR

Dünya Şampiyonası, Milli Sporcu, Gürcistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUŞLU DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ GÜREŞÇİ YENİ YETENEKLER ARIYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

HDP'nin kapatma sonrası planı tehlikede! Eğer iddianame kabul edilirse, 451 kişiyi de siyasi yasak gelecek 11:05 HDP'nin kapatma sonrası planı tehlikede! Eğer iddianame kabul edilirse, 451 kişiyi de siyasi yasak gelecek Mısır'da akrep istilası! Fırtına etkisiyle kente sürüklendiler: 450 kişi saldırısına uğradı, ölenler var 10:36 Mısır'da akrep istilası! Fırtına etkisiyle kente sürüklendiler: 450 kişi saldırısına uğradı, ölenler var Bağcılar'da aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği oto galeri saldırısının görüntüleri ortaya çıktı 10:19 Bağcılar'da aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği oto galeri saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü 09:55 Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Tüm Türkiye Rıdvan Yılmaz'ı konuşuyor! İnanılmaz performansıyla mest etti 09:49 Tüm Türkiye Rıdvan Yılmaz'ı konuşuyor! İnanılmaz performansıyla mest etti Cemil Çiçek'ten çok net 50+1 çağrısı: İleride üstesinden gelinemeyecek sorunlar yaratır 08:36 Cemil Çiçek'ten çok net 50+1 çağrısı: İleride üstesinden gelinemeyecek sorunlar yaratır
PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü 07:27 PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı 00:19 Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu         
11:13
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor         
10:48
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor         
10:25
Pazarcının defalarca bıçaklandığı anlar saniye saniye kameralarda Pazarcının defalarca bıçaklandığı anlar saniye saniye kameralarda         
10:04
Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
09:54
Fransa'da okul kapattıran korona mutasyonu! B.1.640 kod adlı varyantın Afrika'dan geldiği sanılıyor Fransa'da okul kapattıran korona mutasyonu! B.1.640 kod adlı varyantın Afrika'dan geldiği sanılıyor         
09:29
Olmaz denilen oluyor! Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılması artık mucize değil Olmaz denilen oluyor! Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılması artık mucize değil         
07:28
Bir aile yok oldu! Bunalımdaki genç, annesini ve emekli astsubay babasını tabancayla vurup intihar etti Bir aile yok oldu! Bunalımdaki genç, annesini ve emekli astsubay babasını tabancayla vurup intihar etti         
02:42
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi         
22:52
Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı         
22:11
Nihal Candan'ın estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu! Eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi Nihal Candan'ın estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu! Eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi         
17:30
Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş         
15:17
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 11:53:16. #1.11#
SON DAKİKA: MUŞLU DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ GÜREŞÇİ YENİ YETENEKLER ARIYOR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement