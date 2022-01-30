Üye Girişi
Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

30.01.2022 14:10

Muş'ta bir kişinin, binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtulması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Muş'ta bir kişinin, binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtulması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte son günlerde çatılarda biriken kar kütleleri, zaman zaman tehlikeli anların yaşanmasına neden oluyor.

Merkez İstasyon Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısındaki kar kütlesi, caddeye düştü. Bu sırada iş yerinin önünü temizleyen Çağatay Gülşen, kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Gülşen, gazetecilere, iş yerinin önüne biriken karı temizlediği esnada büyük bir gürültü duyduğunu söyledi.

Saniyelerle kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğunu belirten Gülşen, "Çevredekilerin bağırmasıyla kendimi kaldırıma attım.

Kar kütlesi neredeyse üzerime düşüyordu. Çok korktum. Kaçmasaydım sanırım şu anda hayatta olamayacaktım. Allah kurtardı. Şans eseri kurtuldum." diye konuştu.

Gülşen'in kurtulma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

YORUMLAR
500

Gülşen, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika


Seçim sesleriyle çalkalanan Fenerbahçe'de başkan adayları şekillendi Seçim sesleriyle çalkalanan Fenerbahçe'de başkan adayları şekillendi         
14:25
Cüneyt Arkın oynamayacağı rolleri sıraladı: Anadolu çocuğuyum, o rolü oynamam Cüneyt Arkın oynamayacağı rolleri sıraladı: Anadolu çocuğuyum, o rolü oynamam         
14:21
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok         
13:48
Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li         
12:23
Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama         
10:37
Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap         
22:04
Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
17:57
Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah         
16:57
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor         
15:52
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor         
10:49
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05

Son Dakika Haberleri
14:22 Köpeği katleden cani, İrem Helvacıoğlu'nun kabusu oldu! Ölüm tehdidi aldı
14:21 Cüneyt Arkın oynamayacağı rolleri sıraladı: Anadolu çocuğuyum, o rolü oynamam
14:19 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!
13:48 İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok
13:46 3 önemli konu gündemde! Gözler Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda
13:43 Her şey Koreli şarkıcıya benzemek için! Cinsel organını küçültecek
13:29 Esra Erol'un canlı yayında genç kız için söyledikleri, Hazal Kaya'yı çileden çıkardı: Sen kimsin, şov yapıyorsun
13:20 Ece Dizdar ve Hazal Kaya'dan Esra Erol'a tepki: Bunları ekranda görmek istemiyorum
13:22 Fenerbahçe, golcü adaylar listesine Haris Seferovic'i ekledi
12:25 İstifa eden Abdulhamit Gül'e Kılıçdaroğlu'ndan övgü: Pozitif bir profili vardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 14:38:22. #1.11#
SON DAKİKA: Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement