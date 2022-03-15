Muşlu esnaf iş yerinin önüne kardan koltuk yaptı - Son Dakika
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Muşlu esnaf iş yerinin önüne kardan koltuk yaptı

15.03.2022 13:10
Muşlu esnaf iş yerinin önüne kardan koltuk yaptı

Muş'ta bir mobilya mağazasının çalışanları, iş yerinin önünde biriken karlarla koltuk yaparak üzerinde çay içti.

Muş'ta bir mobilya mağazasının çalışanları, iş yerinin önünde biriken karlarla koltuk yaparak üzerinde çay içti.

Mağaza İşletmecisi Şahin Mete, gazetecilere, yaptıkları koltuğun çevredeki vatandaşlar ve müşterilerden ilgi gördüğünü söyledi.

Amaçlarının kar yağışını eğlenceye dönüştürmek olduğunu belirten Mete, "Mesleğimizle alakalı olduğu için kardan koltuk yapmak istedik. Bu ay çok fazla kar yağdı. Hem bizim için eğlence oldu hem de ortaya güzel bir şey çıktı. Görenler çok beğendi. Birçok kişi gelip fotoğraf çekti." dedi.

Kardan yapılan koltuk üzerinde çay içen Eyüp Bulut ise "Yoldan geçerken gördüm ve dikkatimi çekti. Üzerinde oturup çay içerek fotoğraf çekindim." diye konuştu.

Kale Mahallesi'nde yaşayan Davut Özcan ise yoğun kar nedeniyle okulların tatil olduğunu, arkadaşlarıyla birlikte kardan kadın figürü yaptığını belirtti.

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Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muşlu esnaf iş yerinin önüne kardan koltuk yaptı - Son Dakika


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