Muşlu marangoz, iş yerinin önünde biriken karla heykeller yaptı

MUŞ'ta yaşayan, marangoz Eyüp Taş, iş yerinin önünde biriken karlardan kardan adam yerine 'kardan heykel' yaptı. Taş'ın kürek, testere ve bıçak ile şekil verdiği Nasreddin Hoca, mehter ve asker heykelleri, görenlerin ilgisini çekti.

Muş'un merkez 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi'nde marangozluk yapan Eyüp Taş, kent merkezinde 70 santimetreyi geçen karı eğlenceye dönüştürdü. Taş, iş yerinin önünde biriken karları kardan adam yerine 'kardan heykel'e dönüştürdü. 1 heykeli yaklaşık 5 saatte tamamlayan Taş, çalışmalarını hazır hale getirdi. Nasreddin Hoca, mehter ve asker heykellerini yapan Taş, erimemesi için de her aşamasında sulayarak, buza dönüştürdü. Taş, heykellere kürek, testere ve bıçak kullanarak son şeklini verdi. Mahalleli de heykelleri ilgiyle seyrederken, fotoğraf çekti.

Marangoz olduğu için tahtadan oyuncaklar yaptığını söyleyen Eyüp Taş, yoğun kar yağışını da değerlendirdiğini dile getirdi. Heykelleri mahalle halkının beğendiğini belirten Taş, geçen yıl da benzer çalışma yaptığını kaydetti.

15 Temmuz Milli İrade Mahallesi'nin muhtarı Sıraç Baran, kar temizliği yaparken heykelleri gördüklerini belirterek, "Eyüp Taş, gerçekten çok güzel heykeller yapmış, kendi yorumu ile yaptığı kar heykelleri Muş'ta bir ilk. Sıfırın altında 18 derecede uzun süre dışarıda kalarak heykelleri yapması büyük bir başarıdır, yeteneğinden dolayı kendisini kutluyorum" dedi.