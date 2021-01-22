Muşlu marangoz, iş yerinin önünde biriken karla heykeller yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Muşlu marangoz, iş yerinin önünde biriken karla heykeller yaptı

22.01.2021 09:51
Muşlu marangoz, iş yerinin önünde biriken karla heykeller yaptı

MUŞ'ta yaşayan, marangoz Eyüp Taş, iş yerinin önünde biriken karlardan kardan adam yerine 'kardan heykel' yaptı.

MUŞ'ta yaşayan, marangoz Eyüp Taş, iş yerinin önünde biriken karlardan kardan adam yerine 'kardan heykel' yaptı. Taş'ın kürek, testere ve bıçak ile şekil verdiği Nasreddin Hoca, mehter ve asker heykelleri, görenlerin ilgisini çekti.

Muş'un merkez 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi'nde marangozluk yapan Eyüp Taş, kent merkezinde 70 santimetreyi geçen karı eğlenceye dönüştürdü. Taş, iş yerinin önünde biriken karları kardan adam yerine 'kardan heykel'e dönüştürdü. 1 heykeli yaklaşık 5 saatte tamamlayan Taş, çalışmalarını hazır hale getirdi. Nasreddin Hoca, mehter ve asker heykellerini yapan Taş, erimemesi için de her aşamasında sulayarak, buza dönüştürdü. Taş, heykellere kürek, testere ve bıçak kullanarak son şeklini verdi. Mahalleli de heykelleri ilgiyle seyrederken, fotoğraf çekti.

Marangoz olduğu için tahtadan oyuncaklar yaptığını söyleyen Eyüp Taş, yoğun kar yağışını da değerlendirdiğini dile getirdi. Heykelleri mahalle halkının beğendiğini belirten Taş, geçen yıl da benzer çalışma yaptığını kaydetti.

15 Temmuz Milli İrade Mahallesi'nin muhtarı Sıraç Baran, kar temizliği yaparken heykelleri gördüklerini belirterek, "Eyüp Taş, gerçekten çok güzel heykeller yapmış, kendi yorumu ile yaptığı kar heykelleri Muş'ta bir ilk. Sıfırın altında 18 derecede uzun süre dışarıda kalarak heykelleri yapması büyük bir başarıdır, yeteneğinden dolayı kendisini kutluyorum" dedi.


Muşlu marangoz, iş yerinin önünde biriken karla heykeller yaptı
Muşlu marangoz, iş yerinin önünde biriken karla heykeller yaptı
Muşlu marangoz, iş yerinin önünde biriken karla heykeller yaptı
Muşlu marangoz, iş yerinin önünde biriken karla heykeller yaptı
Muşlu marangoz, iş yerinin önünde biriken karla heykeller yaptı
Muşlu marangoz, iş yerinin önünde biriken karla heykeller yaptı
Muşlu marangoz, iş yerinin önünde biriken karla heykeller yaptı
Muşlu marangoz, iş yerinin önünde biriken karla heykeller yaptı
Muşlu marangoz, iş yerinin önünde biriken karla heykeller yaptı
Muşlu marangoz, iş yerinin önünde biriken karla heykeller yaptı
Muşlu marangoz, iş yerinin önünde biriken karla heykeller yaptı
Muşlu marangoz, iş yerinin önünde biriken karla heykeller yaptı
Muşlu marangoz, iş yerinin önünde biriken karla heykeller yaptı
Muşlu marangoz, iş yerinin önünde biriken karla heykeller yaptı
Muşlu marangoz, iş yerinin önünde biriken karla heykeller yaptı
YORUMLAR
500
Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: 'Bu ülkede FETÖ'cülerden sonra kaçan tek isim 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'dur' Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: 'Bu ülkede FETÖ'cülerden sonra kaçan tek isim 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'dur' Ulaş'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' konulu resim sergisi açıldı Ulaş'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' konulu resim sergisi açıldı Sandıklı'dan kısa kısa Sandıklı'dan kısa kısa
Kaynak: DHA

Nasreddin Hoca, Mehter Takımı, 15 Temmuz, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muşlu marangoz, iş yerinin önünde biriken karla heykeller yaptı - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 PKK'lı teröristi hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
11:08 Mesut Özil'in Fener'den ayrılmaya niyeti yok! Özil'in menajeriyle görüşen Ali Koç'u kızdıran sözler...
11:03 Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'dan dikkat çeken çıkış: Artık Polonya ile ilgileniyorum
10:59 26 Mayıs'ta gram altın fiyatı 974 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:56 Ev sahibinden kaçmaya çalışan hırsız, çıktığı çatıdan 9 yaşındaki çocuğun üstüne düştü
10:54 Sultangazi'de hırsızlık yapan adama mahalleliden meydan dayağı! O anlar kameralara yansıdı
10:39 Bahar Candan, ilan verdi: Dubai'ye benimle gelecek arkadaşa 300 dolar vereceğim
10:38 Yeni tarife bu gece yarısından itibaren uygulanacak: Benzine 1,43 lira, motorine ise 1,38 lira zam geliyor
09:49 26 Mayıs'ta dolar, 16,40 TL'yi aşarak son 6 ayın zirvesini gördü
09:46 Aynı operasyon bölgesinde 5 askerimiz daha şehit olmuştu! Bugün açılan taciz ateşinde bir askerimiz daha şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 11:21:31. #1.12#
SON DAKİKA: Muşlu marangoz, iş yerinin önünde biriken karla heykeller yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement