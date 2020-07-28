Muşlu gencin hayatı tanıştığı İtalyan ressamla değişti - Son Dakika

Muşlu gencin hayatı tanıştığı İtalyan ressamla değişti

İtalyan ressamdan öğrendiği teknikle hayallerini tuale yansıtıyor

Muşlu ressamın çizdiği resimler fotoğraftan ayırt edilemiyor

MUŞ - Bir gezi sırasında tanıştığı İtalyan ressamın çizimlerinden etkilenen Muşlu Veysel Asya, araştırmaları sonucu öğrendiği hiperrealizm (foto gerçekçilik) yöntemi ile hayallerini resmederek yaşam tarzına yeni bir yön verdi.

Muş'ta çocuk yaşta resim çizmeye merak salan Veysel Asya, hayallerini tanıştığı bir İtalyan Ressam sayesinde hayata geçirmeye başladı. Kuru fırça tekniği ile 117 günde 500 saatlik çalışmayla hiperrealizm yöntemi kullanarak resimlere şekil veren yetenekli ressam Asya, gelecekte çocuklara rol model olmayı hedefliyor. Gerçek fotoğrafı aratmayan çizimleri ile görenleri şaşkına çeviren Asya'nın çalışmaları, ilerleyen günlerde vatandaşların beğenisine sunulacak.

Yaptığı resimlerle ilgili çalışmalara değinen Veysel Asya, tanıştığı ressamla hayatının başka bir boyut kazandığını söyledi. Taklitle başladığı teknikte ilerleme kaydettiğini anlatan Asya, "İtalyan bir ressamla tanıştım, ismi Emmanuel Edaskanio. Onun tekniğini taklit etmeye başladım. Kuru fırça tekniği olduğunu öğrendim. Bunun üzerine araştırmalar yaptım. Bugünde bu faaliyet üzerinde kurs veriyorum ve aynı zamanda sergi açmayı düşünüyorum. Çizim sürelerim minimum 2 ay, maksimum 6-7 aya kadar çıkabiliyor. Detay isteyen bir çizim oluyor. Türkiye'de pek fazla bu sanatı yapan yok ama meraklı çok var. Yani yapmak isteyen çok insan var. Benim amacım bunlara bir nevi öncülük etmek. Kimsenin duyuramadığı sesi ben duyurmak istiyorum" dedi.

"Karanlıktan Aydınlığa projesini hayata geçirmek istiyorum"

Karanlıktan Aydınlığa projesi ile çocuklara rol model olmak istediğini ifade eden Asya, "Aynı zamanda dernek adına faaliyetler yürütüyoruz. Muş Kültür Evi Derneğinin bana da bir katkısı oluyor. Onlar sayesinde şu anda kursumu burada icra ediyorum. Karanlıktan Aydınlığa adlı bir proje yapmayı düşünüyorum ileriki zamanlarda. Zaten İçişleri Bakanlığına bununla ilgili detaylar vereceğim. Projenin içeriği tamamen sokak çocuklarıyla ilgili olacak. Amacımız bunları topluma kazandırmak, bunlara sanatı aşılamak, hakeza resim, müzik, fotoğrafçılık ve grafik üzerine eğitimler vermek. Küçük bir sanat terapisti diyebiliriz. Aslında bu şekilde bir amacımız var" diye konuştu.

"İnsanlar çocukken hayallerle büyüyor ama maalesef bu hayallerin çoğu gerçekleşmiyor"

Çocukların hayallerine kavuşması için çalışmalar yapacağını vurgulayan Asya, "Doğu'da yaşam biraz zordur. İnsanlar çocukken hayallerle büyüyor ama maalesef ileriki zamanlarda bu hayallerin çoğu gerçekleşmiyor. ya çoğu ağır işlerde çalışmak zorunda kalıyor ya ailesini geçindirmek zorunda kalıyor. Yani çok az sayıda okuyup da geçinen oluyor. Ben biraz daha böyle detayın ağır olduğu, anlamın ağır olduğu yani o fotoğrafa bakınca sadece fotoğraf olarak değil de yaşanan bir sıkıntı, yaşanan bir çile, bir zorluğu anlatmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"Bir çalışmam 500 saatimi aldı"

Çizdiği yaşlı adam portre çalışmasının yaklaşık 500 saat sürdüğüne değinen Asya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gün olarak da 117 gün sürdü. Ama ben o çizimi 1,5 yıl gibi bir sürede tamamladım. Çünkü ifade vermek çok güç bir iş. Bunları vermek kolay olmadı, çünkü o duyguyu vermek için önce o duyguyu yaşamak gerekiyor. Kendimi onun yerine koyarak çizmeye başladım. Bu şekilde çizimlerimi dile getirmeye çalışıyorum."