Muşlu gençler 10 yıldır sokak hayvanlarına gönüllü bakıcılık yapıyor - Son Dakika

Muşlu gençler 10 yıldır sokak hayvanlarına gönüllü bakıcılık yapıyor

Muş'ta aynı mahallede yaşayan 28 yaşındaki Betül Kaya ile 30 yaşındaki Rıdvan Aktaş, on yıldır kendi imkanları ve hayvanseverlerin desteğiyle temin ettikleri mamalarla sokak hayvanlarını besliyor.

Muş'ta aynı mahallede yaşayan 28 yaşındaki Betül Kaya ile 30 yaşındaki Rıdvan Aktaş, on yıldır kendi imkanları ve hayvanseverlerin desteğiyle temin ettikleri mamalarla sokak hayvanlarını besliyor.

Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti

Kentteki birçok sokak hayvanına gönüllü bakıcılık yapan Kaya ve Aktaş, haftanın 4 günü topladıkları yiyecekleri ve hayvanseverlerin gönderdiği mamaları, kentin değişik noktalarındaki alanlara bırakarak can dostlarının hayata tutunmasını sağlıyor.

Soğuk havaya, bunaltıcı sıcaklara, karlı havaya aldırış etmeden yıllardır yollarını gözleyen hayvanları yalnız bırakmayan iki arkadaş, yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını besleyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Bu işi gönüllü yapıyoruz"

Sokak hayvanlarının hayatının bir parçası olduğunu belirten Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşı Rıdvan Aktaş ile on yıldır gönüllü olarak hayvanları beslediklerini söyledi.

Evinin penceresine konan kuşları besleyerek bu işe başladığını anlatan Kaya, "Her sabah kahvaltı yaptıktan sonra ekmek kırıntılarını balkonun ve camın kenarına bırakarak kuşları besliyorum. Hayvanları çok seviyorum. Bu işi gönüllü yapıyorum. Elimizden geldiğince hayvanları beslemeye çalışıyoruz. Çünkü onlar da birer canlı. Yaşam alanımızda her zaman bizimle olacaklar. Arkadaşımla sokak sokak gezip bu hayvanları beslerken aldığımız keyif bizi daha mutlu ediyor ve bu işe dört elle sarılmamızı sağlıyor." diye konuştu.

Kaya, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlara duyarsız kalmayan çok fazla destekçinin, mama yardımında bulunduğunu ancak yardımların hayvanları beslemek için yeterli olmadığını, daha çok desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Haftanın dört günü sokakları dolaşıp hayvanları beslediklerini anlatan Kaya, "Bu, bizim için bir hayat felsefesi haline geldi. Onların mutluluğu ve sağlığı daha iyi yaşamamıza sebep oluyor. Rıdvan ile çocukluk arkadaşıyız. On yıldır hayvanları besliyoruz." dedi.

"Maddi hiçbir destek kabul etmiyoruz"

Aktaş ise arkadaşıyla ellerinden geldiğince şehir merkezi ile kuytu yerlerdeki hayvanlara destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Sosyal medyada başlayan serüvenlerinin her geçen gün geliştiğini dile getiren Aktaş, "Bütün destekçilerimize teşekkür ederim. Çocukluk arkadaşımla yıllardır sokak hayvanlarına destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Maddi hiçbir desteği kabul etmediklerini vurgulayan Aktaş, "Sadece mama desteği alıp hayvanlarla insanlar arasında bir köprü olmaya çalışıyoruz. Umuyoruz ki bu çalışma, ileriki süreçte tüm halkımız için bir farkındalık yaratır ve herkes elini taşın altına koyar. İlk mamayı dağıtırken can dostlarımızın bize nasıl şefkatle yaklaştığını görünce bu iş bizim için vazgeçilmez oldu." ifadelerini kullandı.

Betül Kaya, Çocukluk, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muşlu gençler 10 yıldır sokak hayvanlarına gönüllü bakıcılık yapıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:30 Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 17:15 En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti 16:43 Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
17:30
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti
17:15
Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti
16:43
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
16:42
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
16:28
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 18:17:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muşlu gençler 10 yıldır sokak hayvanlarına gönüllü bakıcılık yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]