Muşlu gençler 10 yıldır sokak hayvanlarına gönüllü bakıcılık yapıyor - Son Dakika

Muş'ta aynı mahallede yaşayan 28 yaşındaki Betül Kaya ile 30 yaşındaki Rıdvan Aktaş, on yıldır kendi imkanları ve hayvanseverlerin desteğiyle temin ettikleri mamalarla sokak hayvanlarını besliyor.

Kentteki birçok sokak hayvanına gönüllü bakıcılık yapan Kaya ve Aktaş, haftanın 4 günü topladıkları yiyecekleri ve hayvanseverlerin gönderdiği mamaları, kentin değişik noktalarındaki alanlara bırakarak can dostlarının hayata tutunmasını sağlıyor.

Soğuk havaya, bunaltıcı sıcaklara, karlı havaya aldırış etmeden yıllardır yollarını gözleyen hayvanları yalnız bırakmayan iki arkadaş, yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını besleyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Bu işi gönüllü yapıyoruz"

Sokak hayvanlarının hayatının bir parçası olduğunu belirten Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşı Rıdvan Aktaş ile on yıldır gönüllü olarak hayvanları beslediklerini söyledi.

Evinin penceresine konan kuşları besleyerek bu işe başladığını anlatan Kaya, "Her sabah kahvaltı yaptıktan sonra ekmek kırıntılarını balkonun ve camın kenarına bırakarak kuşları besliyorum. Hayvanları çok seviyorum. Bu işi gönüllü yapıyorum. Elimizden geldiğince hayvanları beslemeye çalışıyoruz. Çünkü onlar da birer canlı. Yaşam alanımızda her zaman bizimle olacaklar. Arkadaşımla sokak sokak gezip bu hayvanları beslerken aldığımız keyif bizi daha mutlu ediyor ve bu işe dört elle sarılmamızı sağlıyor." diye konuştu.

Kaya, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlara duyarsız kalmayan çok fazla destekçinin, mama yardımında bulunduğunu ancak yardımların hayvanları beslemek için yeterli olmadığını, daha çok desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Haftanın dört günü sokakları dolaşıp hayvanları beslediklerini anlatan Kaya, "Bu, bizim için bir hayat felsefesi haline geldi. Onların mutluluğu ve sağlığı daha iyi yaşamamıza sebep oluyor. Rıdvan ile çocukluk arkadaşıyız. On yıldır hayvanları besliyoruz." dedi.

"Maddi hiçbir destek kabul etmiyoruz"

Aktaş ise arkadaşıyla ellerinden geldiğince şehir merkezi ile kuytu yerlerdeki hayvanlara destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Sosyal medyada başlayan serüvenlerinin her geçen gün geliştiğini dile getiren Aktaş, "Bütün destekçilerimize teşekkür ederim. Çocukluk arkadaşımla yıllardır sokak hayvanlarına destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Maddi hiçbir desteği kabul etmediklerini vurgulayan Aktaş, "Sadece mama desteği alıp hayvanlarla insanlar arasında bir köprü olmaya çalışıyoruz. Umuyoruz ki bu çalışma, ileriki süreçte tüm halkımız için bir farkındalık yaratır ve herkes elini taşın altına koyar. İlk mamayı dağıtırken can dostlarımızın bize nasıl şefkatle yaklaştığını görünce bu iş bizim için vazgeçilmez oldu." ifadelerini kullandı.