Girişimci devlet desteğiyle iş sahibi oldu - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan girişimci Faruk Halifeoğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle, tarım aleti üretilen iş yeri kurdu.

Yıllarca tarım aletleri üreten işletmede çırak olarak çalışan 23 yaşındaki Halifeoğlu, bu süreçte İŞKUR'un girişimcilik kursuna katılarak eğitimini başarıyla tamamladı.

Belgesini aldıktan sonra kendi işini kurmaya karar veren Halifeoğlu, KOSGEB'ten aldığı 200 bin lira destekle tarım aleti üreten iş yeri açtı.

Halifeoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, KOSGEB'ten aldığı hibe desteği sayesinde iş yerini açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Üreteceği tarım aletlerini yurtdışına ve çevre illere göndermeyi hedeflediğini belirte Halifeoğlu, şunları kaydetti:

"Aldığım 200 bin lira destekle makinelerimi aldım. Kurulumlarını yaptık. 3 kişiyi işe aldım. İmalat için ham maddenin gelmesini bekliyoruz. Daha önce çıraklık yapıyordum. KOSGEB desteğinden faydalanmak için başvuruda bulundum. Başvurum kabul edildi. Hibe desteğinden faydalandım. Gençlere bu desteklerden yararlanmalarını tavsiye ederim. İlk etapta, tohum serpme, kepçe çeşitleri, uzatmalı kepçe gibi aletlerin üretimini yapacağız."