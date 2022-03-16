Muşlu girişimci kurduğu tekstil atölyesinde 80 kişiye iş imkanı sağladı - Son Dakika
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Muşlu girişimci kurduğu tekstil atölyesinde 80 kişiye iş imkanı sağladı

16.03.2022 12:26
Muşlu girişimci kurduğu tekstil atölyesinde 80 kişiye iş imkanı sağladı

Muş'ta girişimci Erdal Rençber, devlet desteğiyle kurduğu tekstil atölyesinde 80 kişiye iş imkanı sağladı.

Muş'ta girişimci Erdal Rençber, devlet desteğiyle kurduğu tekstil atölyesinde 80 kişiye iş imkanı sağladı.

Kent merkezine 25 kilometre mesafedeki Organize Sanayi Bölgesinde teşviklerden yararlanarak geçen ay atölye açan Rençber, ünlü giyim markalarının ürünlerini ürettiklerini söyledi.

Bölgeye yatırım yapanlara devletin büyük destekler verdiğini anlatan Rençber, "Burası 6. bölge konumunda. Bu sayede kurduğumuz atölyede gençler iş sahibi oluyor, evlerine ekmek götürüyor. Şu anda günlük bin pantolon üretiyoruz. Yeni açtığımız için 80 kişi ile çalışıyoruz. Kapasitemizi artırarak istihdam sayımızı 130 kişiye yükseltmeyi ve günde 1500 pantolon ve tişört üretimi hedefliyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 3 milyon lira harcama yaparak tekstil atölyesi kurduklarını belirten Rençber, şöyle devam etti:

"Yatırım teşvik kapsamında kurduğumuz için İş-Kur'un katkılarıyla açılan kurslar sayesinde kalifiye eleman konusunda da bir sıkıntı yaşamadık. Devlet sigorta, İŞ-KUR istihdam desteği veriyor. Diğer destekler de çok önemli. Gelip burada sıfırdan fabrika kurmak, eleman yetiştirip, verim almak tek başına altından kalkılacak bir durum değil. Bu yüzden devlet desteğine ihtiyaç var. Devletimiz de her konuda yanımızda yer alıyor."

Atölyenin Genel Müdürü Kenan Kuru ise işletmenin Muş'a getirisinin yıllık 7 milyon lira olduğunu vurguladı.

Amaçlarının kentte istihdam alanı yaratmak olduğunu dile getiren Kuru, " İzmir'den gelip Muş'ta ortak tekstil üretim atölyesi kurduk. Bundan sonra gelecek firmalarımız olacak. Bölge bu konuda zenginleşecek. Devletimizin bölgeye verdiği destekten dolayı burayı tercih ettik. Buradan iş insanlarına çağrı yapmak istiyorum. Bu bölgeye gelip iş yeri açsınlar. Güvenlik konusunda hiçbir sıkıtımız yok." dedi.

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İstihdam, Yatırım, Atölye, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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