Muşlu girişimci ürettiği tarım aletlerini 7 ülkeye gönderiyor

İstanbul'da yıllarca tarım aletlerinin üretildiği tesislerde çalıştıktan sonra memleketi Muş'un Malazgirt ilçesinde yerleşen Mehmetşah Halifeoğlu, kurduğu işletmede ürettiği ot biçme makinesi ve ot toplama tırmığını 7 ülkeye ihraç ediyor.

Çalışmak için 1995 yılında İstanbul'a giden ve tarım aletlerinin üretildiği işletmelerde çalışan Halifeoğlu, 1998 yılında döndüğü Muş'ta kendi işini kurmaya karar verdi.

Malazgirt ilçesindeki Selçuklu Mahallesi'nde atölye kurarak işe başlayan Halifeoğlu, zamanla işletmesini geliştirerek ot biçme makinesi ve çift hareketli ot toplama tırmığı seri üretimine geçti.

Çukurova ve Atatürk üniversitelerinde makinelerin kontrollerini yaptıran, ilgili kurumlardan da gerekli belgeleri alan Halifeoğlu, 10 kişiyi istihdam ettiği işletmesinde yılda ortalama bin ot biçme makinesi ve 500 ot toplama tırmığı üretiyor.

Ürettiği ürünlerin yarısına yakınını Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Suriye, İran, Irak ve İtalya'ya gönderen Halifeoğlu, ekonomiye de yıllık 37 milyon lira katkı sunuyor.

"Önceden Rusya ve İtalya'dan geliyordu, şimdi kendimiz üretiyoruz"

Halifeoğlu, AA muhabirine, makinelerin parçalarının büyük bölümünü kendilerinin ürettiğini söyledi.

Daha önce Türkiye'de tek hareketli ot biçme makinesinin üretildiğini belirten Halifeoğlu, "Daha gelişmiş makineler İtalya'dan çok yüksek fiyatlarla geliyordu. Biz de çift hareketli ot biçme makinesi üretmeye başladık. 10 yıldır üretimini yapıyoruz. İtalya'dan Türkiye'ye geliyordu, şimdi kendimiz üretiyoruz. Bu makinelerimizi Çukurova ve Atatürk üniversitelerinden deney raporlarını alarak üretiyoruz. Tüm belgelerimiz mevcut. Çiftçilerimiz ekipmanlar için bankadan kredi kullanabilir, destekten faydalanabilir. Bu makineler yakıt tüketimiyle çiftçiler için daha avantajlı. Günlük çalışma verimi daha yüksek." şeklinde konuştu.

Daha önce ot toplama tırmığının Rusya'dan ithal edildiğini anlatan Halifeoğlu, şunları kaydetti:

"Ot toplama tırmığının daha gelişmişini yaptık. Eski tırmığın üzerine bir personelin oturması gerekiyordu. Biz bunu pistonlu lastiğe çevirerek önemli bir tasarruf sağladık. Şu anda 7 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu da bizim kalitemizi gösteriyor. Yaklaşık 25 yıldır tarım aletleri üretiyoruz. 10 yıldır çift hareketli ot biçme makinesini yurt dışına ihraç ediyoruz. Türkiye piyasasındaki ihtiyacın büyük bölümünü de Malazgirt karşılıyor."

"Artık dışarıya bağlı değiliz"

Malazgirt Tarım Aletleri İhtisas Sanayi Sitesi Başkanı Abdullah Yoldaş ise ilçede 12 firmanın ürettiği tarım aletlerinin birçok ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

İhracat yaptıkları ülke sayısını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Yoldaş, "Bu kapsamda işletme sahipleriyle görüştük, 2 ülkeye gezi düzenleyeceğiz. Amacımız Malazgirt'i ön plana çıkarmak. Ürettiğimiz tarım aletlerinin kataloğunu tasarlayarak ülkelere göndereceğiz. Bu çalışmanın Malazgirt ve ülkemizin ekonomisine katkı sunmasını istiyoruz. Daha önce tarım aletlerini yurt dışından getiriyorduk, şimdi kendimiz üretiyoruz ve yurt dışına gönderiyoruz. Artık dışarıya bağlı değiliz." ifadelerini kullandı.