Muşlu grafikerin çizdiği hiperrealist resimler ilgi çekiyor - Son Dakika

Muş'ta, televizyon kanallarında hızlı ve kolay resim yapmayı öğreten Bob Ross sayesinde resim merakı başlayan 27 yaşındaki Veysel Asya'nın, hiperrealizm (foto gerçekçilik) yöntemini kullanarak çizdiği resimler gerçek görüntülerini aratmıyor.

Kentteki bir teknoloji mağazasında çalışan Asya, ilkokul yıllarında televizyonda izlediği Bob Ross sayesinde resim yapmaya başladı.

Aldığı eğitimlerle kendini geliştirdikten sonra İtalyan ressam Emanuele Dascanio'nun videolarını izleyerek hiperrealizm yöntemini öğrenmeye çalışan Asya, bir kısmını resim atölyesine dönüştürdüğü Muş Kültür Evi Gençlik Derneği'nde, kendi imkanlarıyla temin ettiği malzemelerle gerçeğini aratmayan resimler çiziyor.

Beğendiği portre fotoğrafları, bazen günlerce emek vererek tüm detaylarıyla tuvale yansıtan Asya, sergi açarak resimlerini sanatseverlerin beğenisine sunmayı hedefliyor.

"Gerçeğe en yakın teknik"

Asya, AA muhabirine, resim çizme merakının küçük yaşlarda başladığını, yeteneğini ilerlettikten sonra kara kalem alanında kendini geliştirmeye karar verdiğini söyledi.

İnternet üzerinden çizim araştırmaları yaptığını, kuru fırça tekniğini araştırdığını aktaran Asya, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda tekniğimi geliştirmek amacıyla yağlı boya ve asetatlı kalemler kullanmaya başladım. Bu teknik, gerçeğe en yakın teknik. 3 boyutun biraz daha üstüne çıkıyor. Bir teknoloji mağazasında tasarımcılık yapıyorum. Boş zamanlarımızda tekniğimi geliştirmeye devam ediyorum. Bunun için uykumdan, izinli günümden feragat ediyorum. İlk amacım sergi açmak. Bunun üzerine çalışma yapıyorum. Türkiye'de bu tekniği kullananların sayısı çok az. Bunu duyurmak istiyorum."

"Bir portre resmi 117 günde çizdim"

Yaşlı bir adamın portre resmini 117 günde çizebildiğini anlatan Asya, şunları kaydetti:

"Saat olarak baz alırsak 495 saatlik bir çalışma. Bunu yaparken bazen tepki bazen de öneri aldım. İnsanlar 'neden böyle zor bir resim tercih ettin' diye soruyor. Benim de bulabileceğim en zor resim buydu. Amacım bu tekniği ileriye taşımak. Resimle aramızda bir arkadaşlık geçti. Çizime ilk gözlerden başladım ve ifadeyi yakalamaya çalıştım. Daha sonra burnunda eziklik ve kırık vardı, oraya yoğunlaştım. Zor bir çalışma oldu."