Muşlu iş adamından kıyafet yardımı - Son Dakika

MUŞ (İHA) – Muşlu hayırsever iş adamı Hüseyin Öndeş, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımında bulundu.

İstanbul'da yaşayan hayırsever iş adamı Hüseyin Öndeş, il merkezi ve ilçelerinde her yıl olduğu gibi bu bayramda da ihtiyaç sahibi aileleri ve çocukları sevindirdi. İş adamı Öndeş, İYİ Parti il ve ilçe teşkilatları ile ortaklaşa yardım dağıtım işlerini organize ettiklerini belirterek, "Her yıl yaptığımız yardımları bu yılda yapmanın mutluğunu yaşıyorum. Bizler her ne kadar İstanbul'a gelip yerleşmiş olsak da bir tarafımız tamamen memleketimizdedir. Memleketimde gücümün yettiği kadar bayramlık kıyafet alıp dağıtmaya gayret ediyorum. İlçeyi ve köyleri çok iyi tanıyan İYİ Parti İl Başkanımız İlhan Şerafettin ve ilçe teşkilat üyelerinin oluşturdukları listeler doğrultusunda yardımlarımızı yaptık. Babamız bize bayram öncesi kıyafet veya ayakkabı alınca asıl bayramı biz yapmış olurduk. Bir veya iki parça alınan kıyafetle çok mutlu olurduk. Şimdi de çocukların bayramlık kıyafetle kendilerini özel hissetmelerini istediğim için bu geleneği önemsiyorum" dedi. - MUŞ