Yaptığı çeyizlik eşyaları satarak ailesinin geçimine katkı sunuyor - Son Dakika

Muş'un Korkut ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Semiha Özmen, yaptığı çeyizlik ve hediyelik eşyaları satarak ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

Halk Eğitimi Merkezi'nde dikiş nakış kursuna katılan Özmen, burada aldığı eğitimle çeyizlik ve hediyelik ürünleri yapmaya başladı.

Kendi geliştirerek farklı ürünler tasarlayan Özmen, bu ürünleri çeşitli platformlarda satarak ekonomik gelire dönüştürdü.

Özmen, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda dikiş nakışla, çeyizlik ve hediyelik ürünler yapmayı öğrendiğini söyledi.

Eşinin sürekli bir işinin olmadığını bu nedenle maddi sıkıntılar yaşadığını ifade eden Özmen, şöyle konuştu:

"Kursta yaptığım ürünleri satıyorum. Allah devletimizden razı olsun. Çok güzel bir uygulama. Çocuk sahibi olabilmem için tedavi olmam şart. Herhangi bir sosyal güvencemiz de yok. Kurslarda hocalarım sayesinde bu işi öğrendim. Yaptığım ürünleri satarak biraz para biriktirdim. Anne olmak, çocuğumu kucağıma almak istiyorum. Çok şükür başımızı sokacak bir evimiz var. Tek isteğim anne olmak."