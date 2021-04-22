Muşlu kadınlar, ADEM kurslarında atıl malzemelere hayat veriyor - Son Dakika

Muş'un Hasköy Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) kadınlar, Geri Dönüşüm Projesi kapsamında yeniledikleri atıl malzemeleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kadınlar, merkezde açılan atölyede, kullanılmayan mutfak dolabı, sehpa, masa takımları, kırılmış porselen ve paslanmış tepsileri yenileyerek satışa hazır hale getiriyor.

Onardıkları ürünleri merkez bünyesinde açılan kermes ve sergide satan kadınlar, elde ettikleri gelirle aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Kurs öğreticisi Maksude Özdemir, kadınların evlerinden getirdikleri atık malzemeleri proje kapsamında değerlendirdiklerini söyledi.

Salgın tedbirleri kapsamında kursa 20 kadın kabul ettiklerini belirten Özdemir, "Kadınlar burada sanat öğreniyor. Evden getirdikleri ürünleri boyalayarak kullanıma hazır hale getiriyoruz. Tamamen atıl malzemelerde yapılan ürünleri öğrencilerimiz satıyor. Biz kurum olarak destek veriyoruz. Burada yapılan ürünleri kısa sürede satışa çıkaracağız. Kaymakamımız da her konuda bize destek veriyor. Kurs, kadınların hayatının değişmesinde önemli rol oynuyor." diye konuştu.

Anasınıfı Öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencisi Hürriyet Yavuz ise merkezdeki kurslara katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Şu anda hem üniversite okuyorum hem de açtığım sitede yaptığım birçok ürünü satıyorum. Evime gelir sağlıyorum. Burada öğrendiğim mesleğimi atamam yapıldığı zaman öğrencilerime öğreteceğim." dedi.

Üç çocuk annesi Merve Taşkaya da proje kapsamında yaptığı ürünleri Almanya'ya gönderdiğini belirterek, "Evimizde paslanmış tepsileri boyadım ve desen verdim. Şuanda evimizdeki eski ve atıl malzemeleri geri dönüşüm olarak kullanıyoruz. Ayrıca burada meslek öğreniyorum." diye konuştu.