MUŞLU KADINLAR, ATIK MALZEMELERDEN ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK ÜRETTİ - Son Dakika

MUŞLU KADINLAR, ATIK MALZEMELERDEN ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK ÜRETTİ

06.05.2021 09:51

MUŞ'ta, usta öğretici ve kursiyer kadınlar tarafından 'Eskiden Oyuncağım Neydi' projesi kapsamında atık materyallerden hazırlanan oyuncaklar, evlerde ve okullarda çocuklara dağıtılacak.

MUŞ'ta, usta öğretici ve kursiyer kadınlar tarafından 'Eskiden Oyuncağım Neydi' projesi kapsamında atık materyallerden hazırlanan oyuncaklar, evlerde ve okullarda çocuklara dağıtılacak.

Muş Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü bünyesinde görev yürüten usta öğretici ve kursiyer kadınlar, 'Eskiden Oyuncağım Neydi' projesi kapsamında bir araya geldi. Çocuklar için kollarını sıvayan usta öğretici ve kursiyer kadınlar, topladıkları atıl durumdaki materyalleri tek tek ayırarak, oyuncak tasarımları için çizimler yaptı. Kesim çalışmasını da tamamlayan kadınlar, kalıplar yardımıyla iğne ve iplikle oyuncak dikimlerini gerçekleştirip, içlerini atık malzemelerle doldurdu. Yürütülen çalışmalar kapsamında, son olarak şekillendirmelerin yapılmasıyla, birbirinden güzel el emeği, göz nuru oyuncaklar ortaya çıkarıldı. Büyük bir özveri ve emeklerle hazırlanan 2023 oyuncak, ev ve okullarda çocuklara dağıtılmak üzere kolilere dolduruldu.

OYUNCAKLAR, ÇOCUKLARLA BULUŞTURULACAK

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mahmut Baskın, Bu oyuncakları, ileride ev ve okullarda çocuklarla buluşturacağız. Oyuncakların yapımında emeği geçen usta öğreticilerimiz ile kursiyerlerimize teşekkür ederim dedi.

Usta öğretici arkadaşları ve kursiyerle el ele verip, kendi el emekleri ve tasarımlarıyla çeşitli oyuncaklar ürettiklerini belirten Arzu Yenilmez, oyuncakların atıl malzemelerden hazırlandığını söyledi. Zübeyde Tuğrul, Arkadaşlarımızla birlikte tamamıyla atık malzemelerden oluşan oyuncaklar yaptık. Tamamen kendi tasarımımız olan oyuncakları, çocuklarımızla buluşturmaya çalışacağız diye konuştu.

MUŞLU KADINLAR, ATIK MALZEMELERDEN ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK ÜRETTİ
MUŞLU KADINLAR, ATIK MALZEMELERDEN ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK ÜRETTİ
MUŞLU KADINLAR, ATIK MALZEMELERDEN ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK ÜRETTİ
MUŞLU KADINLAR, ATIK MALZEMELERDEN ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK ÜRETTİ
MUŞLU KADINLAR, ATIK MALZEMELERDEN ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK ÜRETTİ
MUŞLU KADINLAR, ATIK MALZEMELERDEN ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK ÜRETTİ
MUŞLU KADINLAR, ATIK MALZEMELERDEN ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK ÜRETTİ
MUŞLU KADINLAR, ATIK MALZEMELERDEN ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK ÜRETTİ

Halk Eğitim Merkezi, Akşam Sanat Okulu, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUŞLU KADINLAR, ATIK MALZEMELERDEN ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK ÜRETTİ - Son Dakika


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