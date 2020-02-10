Muşlu kadınlar depremzedeler için atkı ve bere ördü - Son Dakika

Muş'ta Aile Destek ve Eğitim (ADEM) ile Hanım Kültür merkezlerindeki kadın kursiyerler, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için atkı ve bere ördü.

Kadınlar, ördükleri 100 atkı ve bereyi deprem bölgesine gönderdi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Nazire Korkmaz, yaptığı açıklamada, depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Elazığ ve Malatya'da zarar görenlere yönelik atkı ve bere ördüklerini aktaran Korkmaz, "Bir nebze de olsa depremin acısını dindirmeye çalışarak yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Allah bu acıyı bir daha yaşatmasın." dedi.

ADEM Koordinatörü Züleyha Yılmaz da acıların paylaşıldıkça azaldığını belirterek, Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ADEM ve Hanım Kültür Merkezi olarak Elazığ depreminde zarar görenler için 100 atkı ve bere ördüklerini söyledi.