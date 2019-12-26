Muşlu kadınlar halı dokuma kurslarıyla meslek sahibi oluyor - Son Dakika

Muş'ta, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açılan halı dokuma kursuna katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sunuyor.

Müdürlüğün ek binasında Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle açılan kurs hakkında gazetecilere açıklama yapan eğitmen Şefika Şener, İŞ-Kur'un desteklediği kursun 25 ev kadınının katılımıyla devam ettiğini söyledi.

Halılara genellikle Muş'un simgesi olan lale motiflerini işlediklerini belirten Şener, "Burada dokunan halılar fuarlarda ve çeşitli etkinliklerde sergileniyor. Düzenli kursa devam eden kursiyerler ayda ortalama 300 lira civarında gelir elde ediyor. Bu ailelere ekonomik açıdan da katkı sağlıyor. Burada unutulmaya yüz tutmuş halı ve kilim dokumacılığını yaşatmaya çalışıyoruz. Kursta 10 halı tezgahı bulunuyor. Kadınlar burada meslek öğreniyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor." diye konuştu.

Annesiyle kursa katılan Zehra Balçık, 6 yıldan bu yana aldığı eğitimler sayesinde halı dokumayı öğrendiğini ve elde ettiği gelirle ailesine katkı sağladığını belirtti.

Kendini geliştirerek usta öğretici belgesi almayı istediğini anlatan Balçık, "Buraya geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum. Hocalarımın desteğiyle kendimi geliştirdim. Annemle birlikte kursa katılıyoruz. Çok güzel zaman geçiriyoruz. Usta öğretici olursam kurs açarak kadınlara bu mesleği öğretmek istiyorum." dedi.