Muşlu kadınlar kurslarda hediyelik eşyalar üretiyor - Son Dakika

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, su kabağı ve değişik malzemelerle hediyelik eşyalar üretiyor.

Kurs öğreticisi Emine Yıldız, yazın bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarını, kursta kadınlarla yaptığı işlemelerle adeta birer sanat eserine dönüştürüyor.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi bahçesinde yetiştirdiği su kabağını hobi olarak işleyerek, dekoratif hediyelik eşyalar ürettiğini söyledi.

Kursa katılan kadınların da yaptıkları ürünlerle aile bütçesine katkı sunduğunu belirten Yıldız, "

"Kursa katılan 10 kadına hem meslek öğretiyorum hem de elde ettikleri ürünü satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Zor ve zahmetli bir uğraşın ardından su kabağından dekoratif lamba üretiyoruz. Boş zamanlarını verimli değerlendiren kadınlar, el emeği göz nuru ürünleri satarak para da kazanıyor. Burada güzel vakit geçiriyoruz. Ev kadınları buraya gelip meslek öğrenebilirler. Kabaktan yapılan ürünlerin süs eşyası olarak ilgi gördü. Fuarlarda 50 liradan 150 liraya kadar alıcı buluyor."

Gelir elde etmek için kursa katıldığını belirten Nazlı Polat ise "Bu işlerle uğraşmayı seviyorum. Çünkü hocamızın sayesinde sanat öğrendik. Sertifika aldıktan sonra kendi iş yerimi açmak istiyorum." dedi.