Muşlu Kayakçılar Dondurucu Soğukta Şampiyonaya Hazırlanıyor

Muşlu kayakçılar dondurucu soğukta şampiyonaya hazırlanıyorMUŞ - Muş Spor Lisesi Kayak Takımı, Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonası için dondurucu soğukta hazırlıklarını sürdürüyor.

Muşlu kayakçılar dondurucu soğukta şampiyonaya hazırlanıyor



MUŞ - Muş Spor Lisesi Kayak Takımı, Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonası için dondurucu soğukta hazırlıklarını sürdürüyor.

Muş'ta kar kalınlığının 60 santimetreye ulaşması, kayakçıları sevindirdi. Muş Kayak Merkezinde çalışmalarını sürdüren kayakçılar, antrenör Burhan Oğlago yönetiminde şampiyonaya hazırlanıyor. Antalya'da düzenlenecek olan şampiyona için hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Spor Lisesi Müdürü Mehmet Erdal Bingöl, "Geçen yıl ferdi ve takım halinde kuzey ve alp disiplini dallarında şampiyon olduk. Bu yıl da şampiyon olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okulun 7 sporcusunu milli takıma kazandırdık, bu yıl da sporcu vermek için gayret gösteriyoruz" dedi.

Sporculardan Merve Köse ise, 4 yıldır kayaklı koşu yaptığını hatırlatarak, "Geçen yıl Türkiye şampiyonasında derece yaptım. Hedefim milli takım kamplarına katılarak ülkemizin bayrağını dalgalandırmaktır" ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde Cuma Namazı Kıldı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Antrenörlük Zor ve Zaman Harcanan Bir İş

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Burak Yılmaz'a Kefilim

Hikmet Karaman: Rizespor Camiası Trabzonspor'un Büyüklüğünü Kabul Edecek