Muşlu kızlar geri dönüşümle ihtiyaç sahibi ailelere destek olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muşlu kızlar geri dönüşümle ihtiyaç sahibi ailelere destek olacak - Son Dakika

Muşlu kızlar geri dönüşümle ihtiyaç sahibi ailelere destek olacak

6 saat önce

Muş'ta Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evlerinde kalan kız çocukları, atık malzemelerle ürettikleri hediyelik eşyaları satarak elde ettikleri geliri ihtiyaç sahibi ailelere bağışlayacak.

Muş'ta Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evlerinde kalan kız çocukları, atık malzemelerle ürettikleri hediyelik eşyaları satarak elde ettikleri geliri ihtiyaç sahibi ailelere bağışlayacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı evde kalan 13-18 yaş arasındaki kız çocukları, "Geri Dönüşüm Projesi" kapsamında topladıkları malzemeleri hediyelik eşyalara dönüştürüyor.

Devletin şefkatiyle büyüyen çocuklar, proje ile el becerilerini geliştiriyor ve sosyal sorumluluk projesinde yer almanın mutluluğunu yaşıyor.

"Çöpe atma evde değerlendir" sloganıyla topladıkları kağıt, kutu, kumaş, kapak, plastik bardak, bidon, karton ve kullanılmayan eski ev eşyalarını öğretmenlerinin rehberliğinde çeşitli ürünlere dönüştüren çocuklar, satışa sunacakları ürünlerle ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak.

"Projeyle çocukların öz güveni artırılıyor"

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yapan Proje Koordinatörü Meram Nehir, AA muhabirine, gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çocukları çeşitli sosyal sorumluluk projesine dahil ettiklerini söyledi.

Çocukların fikirleri doğrultusunda sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını anlatan Nehir, şunları ifade etti:

"Çocuklarla 'çöpe atma evde değerlendir' sloganıyla yola çıktık. 13-18 yaşı arasındaki kız çocuklarımıza haftanın bir günü bu fırsatı sunduk. Onlar da topladıkları malzemeleri çeşitli ürünlere dönüştürüyor. Her üründe onlardan bir iz bulunuyor. Hediyelik eşyalar yaptıkları için öz güvenleri artıyor ve bir araya gelip sosyalleşiyorlar. Çöpe atılacak eşyaları değerlendirip hediyelik eşyalara dönüştürüyorlar. Çocukların bu sayede çevre bilinçleri de artıyor. Su bidonundan sabunluk, ayakkabı kutusundan ekmeklik ve peçetelik yapıyorlar. Proje sonunda açacağımız sergiyle ihtiyaç sahibi ailelere maddi anlamda yardımcı olacağız."

"Ailenin ev kirasını haberi olmadan ödeyeceğiz"

Projeye rehberlik eden Bakım Elemanı Makbule Altun, çocukların yaratıcılığını ve hayal güçlerini ön plana çıkarmak için projeyi başlattıklarını söyledi.

Çocukların geri dönüşüm malzemelerini sanata dönüştürdüğünü belirten Altun, "Onlara rehberlik ederek, sevdikleri ürünleri yapmaya yönlendiriyoruz. Yırtık bir kot pantolonunu çantaya dönüştürdük. Ufak kutulardan kına seti yaptık. Çok güzel bir şey." dedi.

Çocuklardan Sinem Çelik de atıl malzemeleri geri dönüşüme kazandırmak için hediyelik malzemeler yaptıklarını belirterek, "Bu ürünlerle sergi açacağız. İhtiyaç sahibi bir aile var. İmkanları olmadığı için ev kirasını ödeyemiyorlar. Sergiden elde edeceğimiz ücretle ailenin ev kirasını haberleri olmadan ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sedanur Ceyhan da ürünleri satışa sunacakları sergiden elde edecekleri gelirle maddi durumu iyi olmayan ailenin dışında bir köy okuluna da yardımda bulunacaklarını aktardı.

Muşlu kızlar geri dönüşümle ihtiyaç sahibi ailelere destek olacak

Dönüşüm, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cezaevindeki hükümlülere din ve ahlak bilgisi dersleri verilecek
Hobi olarak başladığı takunya yapımı mesleği oldu 400 bin lira hibe vaadiyle 20 bin TL kredi çektirip dolandırdılar Raylarda ölü bulunan kadının üzerinden 10 yük treni geçmiş

Son Dakika Haberleri
19:29 Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu: "Libya ile yapılan anlaşma doğrudur" - Son Dakika
19:27 Muğla akbük koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor - Son Dakika
19:27 Kapısı açılan otobüsten düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika
19:26 Antalya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
19:25 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu İstihdamın Yıldızları Ödül Törenine katıldı - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika
18:44 Meteoroloji'den 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 19:36:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muşlu kızlar geri dönüşümle ihtiyaç sahibi ailelere destek olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]