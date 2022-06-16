Muşlu meslek lisesi öğrencileri ihtiyaç sahiplerinin evlerini onarıyor - Son Dakika
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Muşlu meslek lisesi öğrencileri ihtiyaç sahiplerinin evlerini onarıyor

16.06.2022 10:59
Muşlu meslek lisesi öğrencileri ihtiyaç sahiplerinin evlerini onarıyor

Muş'un Bulanık ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, gönüllü olarak ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin bakım ve onarımını yapıyor, eskiyen tesisatlarını yeniliyor.

Muş'un Bulanık ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, gönüllü olarak ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin bakım ve onarımını yapıyor, eskiyen tesisatlarını yeniliyor.

Bulanık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Mobilya, metal ve elektrik bölümlerinde eğitim gören gönüllü öğrencilerden oluşturulan mobil ekip, öğretmenlerinin de yardımıyla gittikleri evleri boyuyor, mobilya, elektrik, su tesisatı, kapı ve pencere bakımı yapıyor.

Proje kapsamında, ilçeye bağlı Şehitlik Mahallesi'nde eşi vefat eden 4 çocuk annesi Gülten Kasımoğlu'nun evine giden öğrenciler, elektrik tesisatı ve mobilyaların tadilatını yaptı, duvarları, kapı ve pencereleri boyadı.

Aileye gıda yardımı da yapan öğrenciler, toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygularının geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında şu ana kadar 22 evde çalışma yürüttü.

"Ailelerin ihtiyaç ve eksiklerini gideriyoruz"

Öğrencilerden Diyar Balcı, AA muhabirine, bugüne kadar birçok eve giderek ailelerin evlerinde ihtiyaç duyulan tadilatları yaptıklarını söyledi.

Çalışmada yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Balcı, "Ailelere elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Bugün geldiğimiz evde mobilya kapaklarını, ampul ve prizleri değiştirdik. Boyama yaptık, eksikleri giderdik. Kapıları yerinden sökerek tek tek boyadık. Güzel bir çalışma oldu." dedi.

Müjde Yıldırım ise "Kapı kollarını boyadık, temizlik yaptık. Diğer arkadaşlarımız da evi boyadı. Kırılan ve dökülen yerleri onardılar. Projede yer aldığımız ve aileye yardım ettiğimiz için çok mutluyuz. Çünkü bir ailenin yüzünü güldürdük." ifadesini kullandı.

-"Devletimizin ailelerin yanında olması onları mutlu ediyor"

Tadilatı yapılan eve gelerek öğrencilerin çalışmalarını inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği proje kapsamında ihtiyaç sahibi 22 ailenin evini yenilediklerini belirtti.

Kasımoğlu ailesine de "konuk olduklarını" ifade eden Tunçel, şöyle konuştu:

"Meslek lisesi öğrencilerimiz bu kapsamda ailelerle buluşuyor. Okulumuza ve gönüllü öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Konuk olduğumuz tüm evlerde ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Devletimizin ailelerin yanında olması onları mutlu ediyor. Bu çalışmalarla devlet vatandaş bütünleşmesi gerçekleşiyor."

Okul Müdürü Mehmet Ali Demir de şubat ayından bu yana ailelere yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin bu sayede okulda öğrendikleri bilgileri uygulama imkanı bulduğunu aktaran Demir, "Projemizin en önemli tarafı öğrenciler, ailelerin gönüllerine dokunuyor. Duvarı ve kapıları boyuyor, tesisatları yeniliyor. Burada öğrencilerin yardımlaşma duyguları da ön plana çıktı." dedi.

Evi onarılan Gülten Kasımoğlu ise evinde eskiyen ve bozulan her yeri onaran öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muşlu meslek lisesi öğrencileri ihtiyaç sahiplerinin evlerini onarıyor - Son Dakika

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