Muşlu öğrenci, kendisine kitap getiren polislere şiir okudu - Son Dakika

Adrese yönlendirilen Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubebi ekipleri, istediği kitapları Susönmez'e ulaştırdı. Susönmez, kendisine kitap getiren polislere teşekkür ederek 23 Nisan konulu şiir okudu.

Merkeze bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde yaşayan 3. sınıf öğrencisi Asrin Susönmez, 155 Polis İmdat hattını arayıp, ameliyat olan annesinin dışarı çıkamadığını ileterek kitap almak istediğini söyledi.

Muş 'ta 155 Polis İhbar hattını arayarak kitap isteyen 3. sınıf öğrencisi Asrin Susönmez, kendisine kitap getiren polislere şiir okuyarak teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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