Muşlu öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor

Muş'un Bulanık ilçesindeki İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda kurulan donanımlı atölyelerde hem meslek öğreniyor hem de üretime katılıyor.

Öğretmenlerinin desteğiyle sıra, masa ve çeşitli mobilyalar üreten öğrenciler, kente ihtiyacı olan okullara gönderiliyor.

Okulu ziyaret ederek, incelemelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda mobilya, metal, elektrik ve elektronik ve bilişim atölyelerinin bulunduğunu söyledi.

Geçen yıldan bu yana okulda ciddi bir değişim yaşandığını belirten Tunçel, "24 derslikli okulumuz, aynı zaman üç yüz kişilik pansiyonumuz var. Burada özellikle uygulamalı eğitimi ön planda tutuyoruz. Okullardaki sıra ve masaları topluyor ve bunların onarımını yapıyoruz. Çabalarından dolayı okul müdürümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Okul Müdürü Ali Çiçekli de okulda yenilenen teknolojiyle hem üretim yapıldığını hem de öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirildiğini ifade etti.

Okulun döner sermaye sistemine geçmesiyle öğrencilerin para kazanmaya başlayacağını dile getiren Çiçekli, okuldan mezun olan öğrencilerin iş bulma konusunda sıkıntı yaşamadığını aktardı.

10. Sınıf öğrencisi Esad Aygür de meslek öğrenmek için bu okulu seçtiğini bildirerek, "Mobilyayı çok sevdiğim için bu bölüme geldim. Sıra, masa üretimi yapıyoruz. Çok zevkli bir iş. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.