Muşlu öğrenciler ilk kayak deneyimini Uludağ'da yaşadı - Son Dakika
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Muşlu öğrenciler ilk kayak deneyimini Uludağ'da yaşadı

6 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesinden Bursa Uludağ'a gelen 50 yetim ve öksüz öğrenci, hayatlarında ilk kez kayak yaptı.

Muşlu öğrenciler ilk kayak deneyimini Uludağ'da yaşadı, System.String[]

Muş'un Bulanık ilçesinden Bursa Uludağ'a gelen 50 yetim ve öksüz öğrenci, hayatlarında ilk kez kayak yaptı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle Tüm Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TÜMBULSEVDER) tarafından "Bulanık'tan Bursa'ya Kardeşlik Köprüsü" adlı proje kapsamında bir haftalığına düzenlenen geziye Bulanık ilçesinden 50 yetim ve öksüz öğrenci katıldı.

Uludağ'da kayak öğretmenlerinden eğitim alan çocuklar, daha sonra hayatlarında ilk defa telesiyeje binip kayak yaptı.

Mangal keyfinden sonra şarkı söyleyerek halay çeken öğrenciler, doyasıya eğlendi.

Dernek Başkanı Selahattin Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulanık'tan gelen öğrencilerin ilk kez ilçe dışına çıktığını söyledi.

Projenin amaçlarına değinen Turan, "Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum ve kesimler arasında uzlaşma sağlanması, iş birliği ve etkileşimin artırılması amacıyla 'Bulanık'tan Bursa'ya Kardeşlik Köprüsü Projesi' kapsamında gerçekleştirilen bu sosyal sorumluluk, farkındalık etkinliğinde öğrencilerimiz Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerini, doğal güzelliklerini görme imkanı bulacak." dedi.

Turan, dernek olarak sosyal sorumluluk ve farkındalık ortaya koymaya devam edeceklerini anlattı.

Projeye desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Turan, "İstikbalin ümit kaynağı gençlerimize bu tür etkinliklerle kentlilik bilincinin aşılanması ve üniversite yaşamına motivasyon noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Turan, etkinlik çerçevesinde tekne turu, seminerler, sportif faaliyetler, kentin tarihi ve turistik yerlerinin gezilmesi, sinema ve tiyatro gösterimlerinin de olacağını sözlerine ekledi.

Bulanık, Uludağ, Bursa, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:44 Kaynak: AA
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