Muşlu öğrenciler şampiyonluğu halay çekerek kutladı - Son Dakika

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Elazığ'daki "Okullararası Türkiye Badminton Şampiyonası"nda birinci olan Muş Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulunun öğretmen ve öğrencileri, davul zurna eşliğinde halay çekerek şampiyonluğu kutladı.

Elazığ'da 26 ilin katılımıyla düzenlenen şampiyonada rakiplerini yenen Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulunun badminton takımı, Türkiye şampiyonu oldu.

Okul yönetimi ve öğrenciler, davul zurna eşliğinde halay çekerek şampiyonluğu kutladı.

Okulun müdür yardımcısı Yusuf Yasun, beden eğitimi öğretmenleri tarafından hazırlanan takımın elde ettiği başarıdan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Yasun, "Badminton takımımız, ilimizde 10 okulun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakaları kazanarak il birinciliğini, 16 takımın katılımıyla düzenlenen yarışmada ise bölge şampiyonu oldu. Daha sonra Elazığ'da tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Çocuklarımızı kutluyorum. Okul olarak çok sevinçliyiz, gururluyuz. Okulumuzda bir bayram havası hakim. Başarıyı davul zurnayla kutladık. Bu başarı ilimiz ve okulumuz açısından önemli." diye konuştu.

Sporcu Mehmet Ali Aksoy ise il ve bölge birinciliğinin ardından Elazığ'da 26 takımı yenerek Türkiye şampiyonluğunu elde ettiklerini belirterek, "Oynadığımız tüm maçları set vermeden kazandık. Çok sevinçliyiz. Hedefimiz kasım ayında yapılacak müsabakaları kazanarak milli takıma girmek. Bunun için çalışmalarımız sürüyor." dedi.