Muşlu öğrenciler tasarladıkları Rekabot V2 robotu ile TEKNOFEST'e katılacak - Son Dakika
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Muşlu öğrenciler tasarladıkları Rekabot V2 robotu ile TEKNOFEST'e katılacak

25.05.2022 17:17

Muş Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle tasarladıkları Rekabot V2 robotuyla, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılacak.

Muş Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle

tasarladıkları Rekabot V2 robotuyla, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılacak.

Bilişim Teknolojileri Bölümünde eğitim gören öğrenciler tarafından 2 yıl süren çalışmayla geliştirilen robot, afet ve olağanüstü durumlarda kullanacak şekilde tasarlandı.

Arama kurtarma ekiplerinin giremediği yerlere gidip kritik noktalarda kablosuz görüntü aktarabilme özelliğine sahip olan robot, enkaz altında kalan kişilerin kısa sürede tespit edilerek kurtarılmasında kullanılabilecek.

Okul Müdürü Abbas Ataman, AA muhabirine, Bilişim Teknolojileri Bölümünde öğrencilere mesleki yeterliliğin kazandırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle okullarında farklı alanlarda kullanılabilecek robotların tasarlandığını belirten Ataman, şunları kaydetti:

"Öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından geliştirilen robot, afet ve olağanüstü zamanlarda kullanılabilecek özelliklere sahip. Böyle bir robot okulumuzda ilk defa tasarlandı. Tasarım ve yazılımı yapılan robotumuzun bütün kısımları tamamlandı. Projemiz kapsamında üretilen robotumuz, TEKNOFEST yarışmalarına ve ulusal düzeyde yapılan robot yarışmalarına katılmak için hazır hale getirildi."

Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Murat Yetişir ise Rekabot V2 robotunun kablosuz görüntü aktardığı bilgisini verdi.

İnsanların giremeyeceği dar, karanlık ve hayati tehlike oluşturabilecek noktalara ve mağaralara robotun rahatlıkla girerek o bölgenin görüntüsünü alabileceğini ifade eden

Yetişir, şöyle konuştu:

"Daha önce yaptığımız 'Rekabot V1' adlı robottan sonra öğrencilerimizle beraber yaklaşık 2 yıl süren çalışma sonucu daha farklı özelliklere sahip çalışmaya imza attık. Öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda 'Rekabot V2' diye adlandırdığımız robotu tasarladık. Robotumuz ilk modelinden farklı olarak ters döndüğünde de görüntü ve hareket kabiliyetinde aksama olmadan çalışabiliyor. Ayrıca kamerası da 360 derece dönebiliyor. Ortam şartlarına bağlı olarak ve yeterli güç sağlanabilirse yaklaşık 5 kilometreye kadar görüntü aktarabiliyor. Robotumuz kablosuz teknoloji ile çalışıyor ve bize daha uzak

mesafeden kontrol edilebilme kabiliyeti sağlıyor."

Bilişim Sistemleri ve Teknoloji Bölümü 11. sınıf öğrencisi Veysel Özbey ise "Okulda uygulamaya konulan proje kapsamında robot ve yazılım eğitimleri aldık. Hocamıza robot üretimi konusunda talepte bulunduk. Onlar da bizi kırmadı ve çalışmalara başladık. 2 yıllık çalışma sonucunda robot ürettik. TEKNOFEST'e katılmaya hazırız." dedi.

Muşlu öğrenciler tasarladıkları Rekabot V2 robotu ile TEKNOFEST'e katılacak
Muşlu öğrenciler tasarladıkları Rekabot V2 robotu ile TEKNOFEST'e katılacak
Muşlu öğrenciler tasarladıkları Rekabot V2 robotu ile TEKNOFEST'e katılacak
Muşlu öğrenciler tasarladıkları Rekabot V2 robotu ile TEKNOFEST'e katılacak
Muşlu öğrenciler tasarladıkları Rekabot V2 robotu ile TEKNOFEST'e katılacak

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Kaynak: AA

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