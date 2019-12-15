Muşlu öğrencilerden ay yıldızlı koreografi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muşlu öğrencilerden ay yıldızlı koreografi - Son Dakika

Muşlu öğrencilerden ay yıldızlı koreografi

6 saat önce

Muşlu öğrencilerden ay yıldızlı koreografiMuş'un Varto ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) öğrencileri tarafından düzenlenen Ay-Yıldız koreografisi görenleri büyüledi.

Muşlu öğrencilerden ay yıldızlı koreografi

Muş'un Varto ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) öğrencileri tarafından düzenlenen Ay-Yıldız koreografisi görenleri büyüledi.

İlçede 450 öğrencisi bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu, müdür Alper Akkaya ile öğretmenlerinin üç günlük çalışmalar sonucunda 174 öğrencinin katılımıyla okulun bahçesinde ay yıldızlı koreografi gösterisi yaptı. Okul müdürü, öğretmen ve öğrencileri takdir eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, gerçekleştirilen bu anlamlı koreografi ile ilgili duygulu anlar yaşadıklarını söyledi. Öğrenciler ise, böyle bir koreografi düzenledikleri için mutlu olduklarını dile getirdiler.

Muşlu öğrencilerden ay yıldızlı koreografi

Ay Yıldız, Varto, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:11 Kaynak: DHA
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