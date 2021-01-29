Muşlu şehidin ismi "Sıfır Atık Projesi" kapsamında oluşturulan kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika

Muşlu şehidin ismi "Sıfır Atık Projesi" kapsamında oluşturulan kütüphanede yaşatılacak

29.01.2021 15:27
Muşlu şehidin ismi

Muş'ta Köy ve Köy Okullarını Geliştirme Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneğince (Köy-Gel-Der), "Sıfır Atık Projesi" kapsamında oluşturulan kütüphaneye geçen yıl şehit düşen Piyade Er Samet Çaldır'ın adı verildi.

Muş'ta Köy ve Köy Okullarını Geliştirme Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneğince (Köy-Gel-Der), "Sıfır Atık Projesi" kapsamında oluşturulan kütüphaneye geçen yıl şehit düşen Piyade Er Samet Çaldır'ın adı verildi.

Köy-Gel-Der üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek amacıyla çalışma başlattı.

Kendi imkanlarıyla temin ettikleri atıl malzemeleri atölyede işleyerek kitaplık ve çeşitli mobilyalara dönüştüren dernek üyeleri, Muş Mevlana İmam Hatip Ortaokulu'nda kütüphane kurdu.

Geri dönüşümün en güzel örneklerinden birini oluşturan kütüphaneye, 27 Temmuz 2020'de Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu şehit düşen Piyade Er Samet Çaldır'ın adı verildi.

"Yeni kütüphaneler kurmayı planlıyoruz"

Dernek Başkanı Murat Çaldır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sıfır Atık Projesi kapsamında ikinci kütüphanelerini kurduklarını söyledi.

Yeni kütüphaneler kurmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Çaldır, "Atıl durumda olan MDF, sunta ve tahta parçalarını işleyerek kütüphaneyi oluşturduk. Aldığımız kararla kütüphaneye hemşerimiz Samet Çaldır'ın adını verdik. Şehitlerimize duyduğumuz saygının, muhabbetin, minnetin bir sembolü olarak böyle bir karar aldık. Salgın süreci olduğu için okullarımız kapalı ama çalışmamıza devam edeceğiz."

Okul Müdürü Veli Elitaş ise okullarına şehit Samet Çaldır'ın adının verildiği kütüphanenin kurulmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Duyarlılıklarından dolayı dernek üyelerine teşekkür eden Elitaş, "Şehidimizin ismi kütüphaneye verildiğinde hem duygulandık hem de mutlu olduk. Bu vesileyle okulumuzun bir eksiği de giderilmiş oldu. Çocuklarımız burada araştırma yaparken zevkle kitap da okuyacaklar." dedi.

Dernek üyelerine atölyesinde yardımcı olan marangoz Faruk Akgün de böyle anlamlı bir çalışmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Emine Erdoğan, Piyade, Şehit, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muşlu şehidin ismi 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında oluşturulan kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika


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