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Muşlu sporcu salon atletizminde Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Muşlu sporcu salon atletizminde Türkiye şampiyonu oldu

21.02.2022 11:38
Muşlu sporcu salon atletizminde Türkiye şampiyonu oldu

Bursa'da 12 Şubat'ta düzenlenen Türkcell Türkiye U16 Salon Atletizm Şampiyonasında Muşlu sporcu Dara Güngör'ün 1500 metrede Türkiye Şampiyonu olduğu bildirildi.

Bursa'da 12 Şubat'ta düzenlenen Türkcell Türkiye U16 Salon Atletizm Şampiyonasında Muşlu sporcu Dara Güngör'ün 1500 metrede Türkiye Şampiyonu olduğu bildirildi.

Atletizm antrenörü Metin Koçlardan, gazetecilere, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yetiştirdiği başarılı atlet Dara Güngör'ün 5 ayda katıldığı yarışlardan 5 madalya kazandığını söyledi.

Sporcuların zor şartlarda hazırlanmalarına rağmen başarı elde ettiğini aktaran Koçlardan, "Bursa'da düzenlenen 1500 metre atletizmde mücadele eden sporcumuz Dara Güngör Türkiye şampiyonu olurken, Dilara Yıldırım ise bir yıllık çalışmanın ardından İstanbul'da yapılan 3 bin metrede Türkiye ikincisi oldu." dedi.

Güngör'ün 5 aylık süreçte 3 Türkiye şampiyonluğu ve 2 de Türkiye ikinciliği elde ettiğini belirten Koçlardan, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız devam ediyor ancak hava koşullardan dolayı zorlanıyoruz. İmkanlarımız çok kısıtlı. Gençlik ve Spor Müdürlüğünün katkılarıyla yarışlara katılıyoruz. Haftaya Okullararası Türkiye Şampiyonası var. Bir sonraki hafta ise Malatya'da Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası yapılacak. Biz de ona göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

9. sınıf öğrencisi Güngör de bölgedeki yarışlarda çeşitli dereceler elde ettiğini ve Bursa'da düzenlenen Türkiye U16 Salon Atletizm Şampiyonasında birinci olduğunu anlatarak, olimpiyatlara katılıp ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini ifade etti.

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Atletizm, gençlik, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muşlu sporcu salon atletizminde Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika


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