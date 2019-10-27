Son Dakika Haberleri: Muşlu sporcular, şampiyonalara hazırlanıyor
Son Dakika Güncel Muşlu sporcular, şampiyonalara hazırlanıyor

Muşlu sporcular, şampiyonalara hazırlanıyor

1 saat önce

Muş'ta Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılarak kültürel ve sportif etkinliklerle buluşmasını sağlıyor.

Muş'ta Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılarak kültürel ve sportif etkinliklerle buluşmasını sağlıyor.

Okullardaki ders saatlerinin dışında haftanın 6 gününü merkezdeki öğrenciler, tekerlekli kayak antrenmanlarına katılarak şampiyonalara hazırlanıyor.

Merkezin bahçesindeki günde iki kez antrenman yapan öğrenciler, başarılı olarak milli takıma girmeyi hedefliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Süleyman Yıldırım, günde 2 kez antrenman yaparak öğrencileri şampiyonalara hazırladıklarını söyledi.

Sporla buluşturulan öğrencilerin kötü alışkanlıklarda uzaklaştığını vurgulayan Yıldırım, "Şu anda kayaklı koşunun alt yapısını yetiştiriyoruz. Çocuklarımız yoğun ilgi gösteriyor. Katılan tüm çocuklarımızın hedefi iyi bir sporcu olmak. Burada milli takıma sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz. Öğrenciler, tekerlekli kayaklarla beton zeminde günde 25 kilometreye yakın koşarak şampiyonalara hazırlanıyor. Hedefimiz bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak." diye konuştu.

Muşlu sporcular, şampiyonalara hazırlanıyor

Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 06:32 Kaynak: AA
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