Son Dakika Haberleri: Muşlu taksiciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Muşlu taksiciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Muşlu taksiciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Muş'ta taksiciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muşlu taksiciler AA'nın

Muş'ta taksiciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muş Taksiciler Derneği Başkanı Erkan Kandemir ile taksiciler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar hakkında bilgi alan Kandemir, "haber" kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", "yaşam" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası " ve "spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Erkan Kandemir, "Çok güzel fotoğraflar var. Oylamada zorlandık. Fotoğraflar, yurt içi ve yurt dışında büyük azmin neticesinde ortaya çıkmış. Oylamayı destekliyor ve her yıl katılmaya çalışıyoruz. Fotoğrafları çeken AA muhabirlerini tebrik ediyorum." dedi.

Sürücülerden Metin Göz de haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi " fotoğraflarını tercih etti.

Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:44 Kaynak: AA
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