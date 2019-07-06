Son Dakika Haberleri: Musluk bataryasından uyuşturucu çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Musluk bataryasından uyuşturucu çıktı

11 dakika önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir şahıs evinin balkonda saksıda yetiştirdiği Hint keneviri ve musluk bataryasında sakladığı esrar ile yakalandı.

Musluk bataryasından uyuşturucu çıktı, System.String[]
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir şahıs evinin balkonda saksıda yetiştirdiği Hint keneviri ve musluk bataryasında sakladığı esrar ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Sarayköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri E.C., isimli şahsın oturduğu apartman dairesine baskın düzenledi. Baskında evde arama yapan ekipler balkondaki saksılarda 17 kök dişi Hint keneviri, musluk bataryasında ise 50 gram esrar yakaladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs sevke dildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:07 Kaynak: İHA
Sarayköy, Denizli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Drift yapan sürücüye 7 bin lira para cezası kesildi Denizli'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Şüphelinin evini bastılar Tuvaletini yapmak için seçtiği yer kabusu oldu! Genç kız davetli gibi geldiği düğün evini soydu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 17:19:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Musluk bataryasından uyuşturucu çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]