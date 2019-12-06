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Musluk hırsızı, caminin güvenlik kamerasına yakalandı

6 saat önce

Tokat'ta kent merkezinde bulunan tarihi camilerden musluk çalan şahıs, caminin güvenlik kameralarına yakalandı.

Musluk hırsızı, caminin güvenlik kamerasına yakalandı, System.String[]

Tokat'ta kent merkezinde bulunan tarihi camilerden musluk çalan şahıs, caminin güvenlik kameralarına yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Tokat kent merkezinde bulunan Tarihi Alaca Mescid, Takyeciler ve Ulu Cami şadırvanlarındaki musluklar gece çalındı. 4 camiden toplamda 22 musluk çalan E.K. (26), Ulu Cami'de bulunan güvenlik kameralarına yakalandı. Şahsın muslukları eliyle söktüğü, gücünün yetmediği muslukları ise tekmeyle kırarak çaldığı anlar görüntülere yansıdı. Hırsızlık olayı, boşa akarak camiden taşan suyun vatandaşlar tarafından fark edilmesiyle anlaşıldı. Polise yapılan bilgilendirme sonrasında camiye gelen Ulu Cami İmamı Ali Yılmaz ve imam vekili Enbiya Bayar, güvenlik kamerasını inceledi. Polis ekipleri tarafından şahıs musluklarla birlikte yakalandı. Polis merkezinde ifadesi alınan hırsızlık zanlısı Tokat Adliyesine sevk edildi.


Ulu Cami İmamı Ali Yılmaz, 50 liraya aldığı musluğun sarı renkte eski tip musluklardan olması nedeni ile hırsızın değerli olduğunu sanmış olabileceğini kaydetti. Geri aldıkları muslukların 4'ünün kullanılabilir durumda olduğunu diğer 3'ününse kullanılamayacak durumda olduğunu belirten Yılmaz, camide hısızlık olayı yaşanmasının üzüntü verici olduğunu belirterek, "Camide böyle şeylerin olması üzücü bir şey. Bizi üzüyor. Camiden daha önceleri ayakkabı hırsızlığı da oluyordu. Kamera sistemi taktıktan sonra bu iş önlendi. Bu işi yapan şahıs herhalde burada kameranın olduğunu düşünememiş" dedi.


İmam vekili Embiya Bayar ise gece saatlerinde yaşanan olayın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Musluğun değeri önemli değil bizler için ibadethanede böyle bir şeyin vuku bulması hoş karşılanmayan bir şey" diye konuştu. - TOKAT

Polis, Alaca, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:19 Kaynak: İHA
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