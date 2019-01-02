Son Dakika Haberleri: Musluk Hırsızı Yakalandı

Musluk Hırsızı Yakalandı

38 dakika önce

Antalya'nın Kepez Devlet Hastanesi'nde tuvaletinden musluk çaldığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

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Antalya'nın Kepez Devlet Hastanesi'nde tuvaletinden musluk çaldığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği görevlileri Kepez Devlet Hastanesi'nin tuvaletindeki muslukların çalınmasının ardından çalışma başlattı. Hastanedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık olaylarını Y.T.'in gerçekleştirdiğini belirledi. Polis tarafından yakalan Y.T. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen musluklar ise hastane yetkilisine teslim edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:52 Kaynak: İHA

Antalya, Kepez, Devlet Hastanesi, 3. Sayfa
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