Son Dakika Haberleri: Musluk Hırsızları Yakalandı

Musluk Hırsızları Yakalandı

15 dakika önce

Manisa'da çeşitli okul ve camilerden musluk çaldıkları belirlenen 2'si çocuk 3 kişi Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.

Musluk Hırsızları Yakalandı, System.String[]
Manisa'da çeşitli okul ve camilerden musluk çaldıkları belirlenen 2'si çocuk 3 kişi Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.

Manisa'da 2 cami ve 2 okulda gerçekleşen musluk hırsızlığı Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla aydınlatıldı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında musluk hırsızlığı yaptığı tespit edilen çocuk yaştaki K.K. yakalandı. Bir cami ve okuldaki muslukları çaldığı belirlenen K.K.'ya düzenlenen operasyonda 16 adet musluk bir çuvalın içerisinde ele geçirildi. Çocuk Şube Bürosunda K.K.'nın verdiği ifade üzerine arkadaşları A.G. ve F.C.S. de gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra çocuk yaştaki K.K. ve F.C.S. ailelerine teslim edilirken, A.G. ise mahkemeye sevk edildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:50 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ucuz Araba Peşinde Koşarken Dolandırıldılar Boğaz Turu Yapmak İsteyen Kişi Tekneden Düşerek Hayatını Kaybetti

FETÖ'den Aranan Komiser Yardımcısı Suriyelilerin Yaşadığı Bölgede Yakalandı Bitkisel Hayattaki Kadının Tecavüze Uğradığı Hastane İçin Kapatma Kararı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 18:05:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Musluk Hırsızları Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]